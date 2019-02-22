能源盤後─美原油高產量及高庫存 小幅壓低油價

美國原油價格周四 (21 日) 小幅下跌，因國內產量創高紀錄水位，而原油庫存也攀升至 2017 年 11 月以來的最高水平。

布蘭特原油期貨收低 0.15 美元，或 0.22% 至每桶 66.93 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.33 美元，或 0.58% 至每桶 56.83 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.1% 至每加侖 1.763 美元。

天然氣收高 0.058 美元，或 2.17% 至每一千立方英尺 2.727 美元。

EIA 數據

美國能源情報署 EIA 周四表示，原油庫存連續第 5 週增加，上週增加 370 萬桶至 4.55 億桶。這是自 2017 年 11 月 17 日結束一周以來的最高總量。

EIA 寫道，美國原油產量增加了 10 萬桶 / 日，達到 1200 萬桶 / 日的紀錄，較 2012 年水位幾乎翻倍。

雖然數據對於油價是看跌的，但周四價格僅小幅下跌而已。芝加哥 Price Futures 的 Phil Flynn 表示，部分原因在於煉油廠正在全面進行維護季，因此庫存的持續增加並不令人意外。他認爲，「更重要的是，人們對美中貿易協議、石油輸出國組織 OPEC 持續削減產量、以及與委內瑞拉危機有關的地緣政治風險因素，都保持著價格上漲的期望」。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

自今年年初以來，布蘭特原油價格上漲了約 25%，原因是投資者情緒從去年年底的谷底價格開始反彈。商品和金融市場的投資人因美國和中國很可能很快達成協議，以解決世界兩大經濟體之間貿易爭端的跡象，而受到鼓舞。

布蘭特 - WTI 價差

石油輸出國組織 OPEC 的減產奏效，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC+ 有履行去年年底的承諾，特別是沙烏地阿拉伯。據船舶追踪公司 Kpler 公布的數據顯示，沙國 2 月份原油出口量下降至 620 萬桶 / 日，較 1 月份低了 130 萬桶 / 日。四位代表周三表示，OPEC+ 監測委員會發現該集團遵守協議的比例為 83%。

CFRA Research 能源證券分析師 Stewart Glickman 認爲，布蘭特的上漲是因爲 OPEC 的減產所致，尤其是生產較重型原油的委内瑞拉，而屬於較輕甜原油等級的美國供應量，則以雙位數產量成長。

這使 10 年來慢慢轉成煉較重等級的煉油廠，越來越難找到便宜的上游供應，或短期内做更換。

布蘭特與 WTI 的價差對美國頁岩油生產商 (上游) 來說可能是一個正面的發展，因為 10 美元的折扣足以涵蓋運輸成本，提供更多的亞洲買家市場。

法國巴黎銀行認爲，美國產量飆升將導致今年年底油價走低，布蘭特價格有望第四季平均下跌至 67 美元，WTI 有望平均價格達 61 美元。「由頁岩驅動的原油產量增長將越來越多地出口到國際市場，而預計全球經濟成長將放緩」。