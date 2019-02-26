美股盤後 – 川普推延關稅期限 中概股聖盈信大飆逾118%

美國總統川普延長提高關稅期限，川習有望將舉辦簽約峰會，貿易樂觀情緒蔓延，週一 (25 日) 美股四大指數皆收漲，尖牙股、中概股、開拓重工與波音等貿易敏感股氣勢如虹。

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 0.23% 或 60.14 點，收 26091.95 點。

那斯達克指數上漲 0.36%，或 26.92 點，收 7554.46 點。

標普指數上漲 0.12%，或 3.44 點，收 2796.11 點。

費城半導體指數上漲 0.82%，或 11.17 點，收 1375.95 點。

標普 11 個板塊有 7 大板塊收漲，材料、資訊科技與金融股領漲；房地產、公用事業與日常消費品板塊走跌。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 上揚，Netflix (NFLX-US) 0.25 %；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.71%；臉書 (FB-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.09%。

半導體類股方面，Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.31%；美光 (MU-US) 上漲 0.42%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.24%；Intel (INTC-US) 上漲 1.16%。

銀行股齊揚，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.65%；高盛 (GS-US) 上漲 1.31%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.31%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.05%。

美國銀行週一宣布，將重塑品牌，大部分業務單位將刪去美林 (Merrill Lynch) 名稱。

美中貿易情緒樂觀，帶動中概股集體狂歡，科技金融服务商聖盈信 (CIFS-US) 成為大飆，漲逾 118%，兩個月來漲幅近 400%。

蔚來汽車 (NIO-US) 收漲 10.16%；陌陌 (MOMO-US)、騰訊 (TCEHY-US) 和新浪 (SINA-US) 漲逾 5%；阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 3.5%。

除中華電信 ADR (CHT-US) 收跌 (0.06%)，台股 ADR 皆走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.48%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.31%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.07%。

奇異週一宣布出售旗下生物製藥事業。(圖：AFP)

個股消息，工業巨擘奇異 (通用電氣) 週一 (25 日) 宣布將以 214 億美元出售旗下生物製藥事業給丹納赫集團 (Danaher)，預計今年第四季完成交易，有望降低槓桿率，並強化資產負債表。奇異 (GE-US) 週一股價走高 6.39%，收漲每股 10.82 美元。

華爾街分析

美國總統川普週一 (25 日) 表示，他樂觀看待美中達成最終的貿易協議，有望在 3 月下旬佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 舉行 (川習) 簽約峰會，亦不忘警告此協議仍然有可能無法實現。

舊金山永久投資基金系列總裁兼投資組合經理 Michael Cuggino 提到：「只要中國和美國在談，市場就會認為會有所作為，這是好事。」

Stifel 機構股權策略主管 Barry Bannister 表示：「市場似乎很快就會期待一場盛大的'貿易協議，重大貿易協議將帶來意想不到的變化，也靜待美歐汽車關稅衝突。」

自去年聖誕節以來美國股市的反彈令人嘆為觀止，聯準會暫停升息、準備在收縮資產負債表上更加靈活，很大程度推動近期股市上漲，標準普爾 500 指數創三十年來最好的一年開局。

瑞銀 (UBS) 策略師 Keith Parker 週一表示：「更有耐心的聯準會幫助改變風險情緒，假設美中貿易談判取得積極成果，美國 / 全球經濟成長復甦，我們將看到美股在第二季觸及新高。」

高盛分析師在一份報告中表示，雖然有可能在美中協議中更快地取消部分關稅，但我們預計去年實施的一些關稅將作為執行機制保留下來，直至 (美中) 達成某些承諾。