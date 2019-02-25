美股創32年來最佳開年走勢 華爾街為何仍惴惴不安？

美國股市動能依舊不減，創立已達 122 年之久的道瓊工業平均指數已連續九週週線上漲。然而，這意外的漲勢，却讓投資人感到不解，又有些擔憂。

上週收盤，道瓊工業指數與 S&P 500 均創下自 1987 年以來最佳開年走勢。在今年以來的 36 個交易日中，道瓊大漲了 11.6%，S&P 500 漲幅亦達 11.4%。

換言之，2019 年，道瓊已連續九週週線上漲，創 1964 年以來，最長週線連續上漲期間。

對 Nasdaq 而言，過去 36 個交易日，該指數漲幅達 13.45%，創 2012 年以來，最佳開年走勢。

然而，許多投資人對股市近來的漲勢，並不感到歡欣鼓舞。

美銀美林分析師在上週五發布的研究報告中寫到：「風險性資產上漲，並不意味投資人對跌勢的擔憂已有所減少。」

美國股市上漲的部份原因，在於預期美國與中國在達成貿易協議問題上，已有所進展，有助結束全球兩個最大經濟體的關稅爭議。

上週五，川普總統在白宮告訴記者說：「美中談判進展好，很可能會傳出好消息，」

此外，聯準會 (Fed) 亦表示，對進一步升息，將採取謹慎態度，並將暫時結束縮減資產負債表。

2018 年年底，美國股市大幅下跌，並創下史上最大耶誕節前夕的跌幅。今年以來，美國股市似乎擺脫了該跌勢的陰影，大幅反彈上揚。然而，投資人對美國與全球經濟的擔憂，依舊持續。

上週初，歐洲與日本公布 2 月製造業緊縮。高度依賴出口的德國製造商亦公布業務創下逾六年來最大降幅。雙雙突顯了對全球經濟成長減緩的擔憂。

在美國，費城製造業指數自 2016 年 5 月以來，首度下降至負數。

然而，有一項指標則屬利多。CBOE 的波動指數 VIX-- 亦即華爾街的恐懼指數 -- 已連續九週下跌，目前已跌至 13.51。該指數的歷史平均值為 19.5。

有分析師認為，此一恐懼指數目前低於 16，屬利多訊號。Heritage 資本公司總裁薛茲 (Paul Schatz) 上週五在部落格說：「如果近來的大幅漲勢，只是空頭市場的多頭陷阱，則 VIX 就不應低於 15。」

但是其他的擔憂却仍然持續。中美貿易協議並未成為定局，英國也可能出現硬脫歐，這些情況均有可能讓美國股市的漲勢戛然而止。