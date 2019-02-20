迎接年後轉職潮 富邦產險、台灣人壽啟動徵才計畫

金融保險業是上班族年後轉職最想進入的前五大行業之一，迎接年後轉職潮，保險業大舉徵才，其中，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險「2019 聯合招募計畫」正式啟動，為持續厚植人力資源，延續市佔蟬聯 37 年冠軍的優質表現，今年將廣納核保、客服理賠及通路管理人員，報名期限至 2 月 24 日。而中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今年積極招募 1800 位業務人力，全力打造數位化能力的高專業、高產能的業務團隊。

根據人力銀行今年 1 月「年後轉職與國外工作調查」，有 90.7% 上班族想在年後換工作，比例略高於去（2018）年 90.3% 創下 10 年來新高，其中金融保險業成為上班族年後換工作最想進入的五大行業之一。

富邦產險為第一家民營產險公司，該公司表示，深信人才是企業永續發展的根基，因此除了嚴格控管風險、追求穩定獲利、重視服務與產品的創新外，並致力建立完善的培育制度，提升員工專業競爭力。

富邦產險於《現代保險雜誌》「全國財金保險系所就業意願大調查」結果中，連年獲應屆畢業生票選為最嚮往的產險公司。今年「聯合招募計畫」將大規模招募核保、客服理賠及通路管理人員，名額不限、擇優錄取。商品核保人員負責案件報價、出單、批改承保等工作；客服理賠人員負責處理個人保險理賠相關作業；通路管理人員則以維護現有通路與業務據點、推動集團跨售業務為主。

徵才基本條件為大學以上學歷，科系不拘，保險 / 法律 / 商管 / 資訊 / 理工相關科系畢業尤佳。除了上述三類職缺外，金融科技領域相關的資訊類職缺也持續開出，只要是資訊相關科系或具備專業技能，都是富邦產險要找的人才。

富邦產險表示，在人才徵選標準上，除了需具備富邦的核心價值「誠信、親切、專業、創新」外，由於產險業為強調與人互動的服務業，因此特別重視「主動積極、溝通能力、顧客導向、壓力承受」四項特質與能力，建議應徵者在面試前先做準備功課、瞭解產業及公司背景，面試當天著正式服裝，展現自信與莊重，都可以獲得加分優勢。錄取人員月薪優於業界，並享有年終獎金、年節節金、員工持股信託等優渥福利制度。

而台灣人壽也啟動「TOP A 新人專案計劃」，則提供包括長達 12 個月額外獎金補貼、量身打造挑戰每月最高獎金新台幣 2.5 萬元；專案期間享有團體險保額新台幣 100 萬元、團體業外醫療險限額新台幣 6 萬元保障，以及各項獎勵競賽提供業務人員海外榮耀之旅，讓新鮮人脫離最低工資 23.1k。

台灣人壽表示，新進人才職涯訓練完善，從行銷增員、管理輔導到企業經營等提供一系列完整的課程學習。且業務員均能應用數位 IPAD 行動保工具，建置「Advisory 保單健診」系統，可快速連結公司數據資料庫，加速顧客服務，並為客戶規劃客製化保單；手機也搭配「阿龍愛保險 line@」通訊軟體，行銷群組即時傳遞最新行銷活動，業務人員第一時間掌握資訊不漏接。