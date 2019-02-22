遠傳與SoftBank完成跨國跨電信業區塊鏈應用行動支付實測

遠傳 (4904) 於 2017 年 9 月領先業界加入 CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟，在今年初與 SoftBank 完成了行動錢包跨國支付的實際應用測試；CBSG 今 (22) 日也宣布再增加三位新成員，分別是台灣亞太電信、阿聯酋的 du 和 MTN(杜拜)，聯盟中的電信業成員目前已達 16 個，將共同致力於構建下一代全球跨電信區塊鏈平台和生態圈。今年 1 月，遠傳和同樣身為 CBSG 聯盟成員的日本 SoftBank，雙方透過 TBCASoft 的跨電信區塊鏈平台支付系統 CCPS(Cross-Carrier Payment System)完成跨國跨電信商行動支付服務測試。實際應用方式為當日本 SoftBank 用戶前往台灣，將可透過遠傳網路使用本身的行動錢包、在適用的通路購買商品，此支付測試可使用電信帳單付費，方便地用日本本國貨幣的電信帳單計費與支付，也可避免信用卡海外交易手續費；或者透過線上支付，將 CCPS 與受歡迎的線上支付連結起來，讓消費者付款便利。同樣地，遠傳用戶也可在日本透過 SoftBank 的網路使用行動錢包支付消費。CCPS 在跨電信業服務中提供了快速便捷機制，可為用戶提供良好的支付體驗。遠傳執行副總經理李聖 (王民) 表示，區塊鏈技術應用在不同產業，已陸續有具體的應用案例；遠傳積極衝刺創新服務及佈局國際市場，身為『CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟』創始成員之一，掌握此一關鍵技術與機會，並在創新領域上取得先機，今年初已將區塊鏈技術展示應用在行動錢包跨國支付上，隨著更多成員的加入，對於此一跨國跨電信業區塊鏈技術的發展，將可增加更豐富的應用面向與機會，提供消費者更多元及安全的服務。



「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟 (The Carrier Blockchain Study Group)」是全球領先的電信區塊鏈聯盟。成立於 2017 年 9 月，旨在共同開發專為電信運營商設計的創新區塊鏈平台，由美國區塊鏈技術公司 TBCASoft 和日本 SoftBank 領導。美國的 Sprint 和台灣的遠傳電信為最初的創始成員。CBSG 旨在透過區塊鏈技術為電信成員及其客戶提供各種服務，如安全的全球數位支付、交易清算、身份驗證、物聯網應用和其他服務。