券商股集體發力 陸股上證指數重返2800點 成交量創11個月新高

陸股 3 大股指週五 (22 日) 再度上演逼空行情，金融類股全面爆發，券商股掀漲停潮，同時 5G 概念刺激市場人氣回升，成交金額創 11 個月高點，推升上證指數重返 2800 點。

截至收盤，上證指數收報 2804.23 點，漲 1.91%，成交額人民幣 2645 億元。深成指數收報 8651.20 點，漲 2.36%，成交額 3577 億。 創業板收數報 1456.30 點，漲 3.10%，成交額 1034 億。

以成交金額來看，兩市合計人民幣 6222 億元，續創去年 3 月 23 日以來新高；北上資金淨流入 65.75 億元，為連續第 18 日淨流入。

上證指數周 K 線 7 連陽，本週累計上升 4.54%，為 2016 年 3 月來最大單週升幅。深成指數、創業板指數自去年 10 月見底以來反彈逾 20%，進入技術性牛市。

從昨日晚間到今日淩晨，一份落款為中國證券業協會的《關於就資本市場減稅降費措施徵集意見的通知》在社群媒體流傳。通知目的是就資本市場減稅降費措施徵求行業意見，引發市場猜測。受此消息影響，券商概念板塊盤中已經創下階段新高。

對於後市，中航證券表示，新科技題材需要政策的催化，產業政策的收效同樣需要較長時間的檢驗。周邊因素壓制資本市場風險偏好影響短期難以消除，新科技題材行情是未來的方向，但時間上預計仍然需要等待。市場階段性反彈之後可能還有反復，後續行情預計以震盪為主，若國內穩增長政策能夠有效提振盈利預期，市場蓄勢後有望走出底部。

財通證券分析師馬濤表示，這波行情主要還是由流動性推動，短期基本面資料真空，「外資持續流入 + 央行超預期降準」推動了最初的上漲，後期機構和散戶增量資金的湧入使得行情進一步延續，流動性已經成短期市場上漲的主要推動力。

巨豐投顧認為，市場正從超跌反彈行情向中級反彈行情演變。鑒於市場成交量已激增到 6000 億，預計大盤中期反彈趨勢不變，將繼續向年線靠攏。建議投資者重點關注超跌績優低流通個股，切莫追漲殺跌，底部股票都有機會。