脫歐影響 英國服務業正處金融危機以來最為陰暗時期

據報導，英國工業聯合會 (CBI) 在今 (25) 日表示，英國脫歐的不確定性，帶來「無庸置疑的負面影響」，英國的服務業正處於自 2009 年金融危機以來最為糟糕的時期。

CBI 表示，許多企業和專業服務公司，像是會計師、律師和行銷公司，在過去三個月的獲利創下 6 年內最大幅度的下跌，企業的信心指數也創下 10 年內以最快速度的下墜。此外，以消費者為中心、大多受益於家庭收入提升和就業機會成長的公司獲利也呈現下滑，這些公司對於未來業務擴張的前景也是自金融危機來最為負面的。

此外，數據也顯示英國目前就業成長指數是自 2012 年 8 月以來最為疲軟。同時，業務不確定性也是自 2013 年 5 月以來最大，進而抑制了相關的投資。

CBI 首席經濟學家 Rain Newton-Smith 表示:「對未來一年預期慘淡，更加意味著英國避免無協議脫歐比以往更為重要。」若英國與歐盟間的連結切斷，隨之而來的混亂將導致經濟受損。

專家認為，任何無協議脫歐對於英國的打擊，都將大於其他主要的歐洲經濟體。此外，中美之間的貿易緊張局勢以及更廣泛的全球經濟放緩也給英國經濟帶來壓力。

Newton-Smith 表示：「在政治家們達成協議，在議會表決獲得多數票，並且達到英國可以接受並保護我們經濟的協議之前，企業信心將持續惡化。」

據報導，英國首相梅伊將脫歐協議表決延遲至 3 月 12 日，引發許多內閣成員不滿，甚至要求梅伊下台。不過梅伊表示，英國在 3 月 29 日的脫歐仍在我們掌握之中，並強調，英國正持續與歐盟進行正面協商。