英國首相梅伊延後議會投票日 在野黨希望達成共識

英國首相梅伊 Theresa May 周日 (24 日) 表示，她將英國脫歐協議的下一次投票延遲至 3 月 12 日。

週日前往埃及的梅伊告訴外媒，她和其團隊將於周二 (26 日) 訪問布魯塞爾，與歐盟領導人討論協議的變化。僅剩下大約 30 日就將脫離 28 國會員國的歐盟，梅伊希望英國脫離後還是可享有保護國民經濟的貿易條約。

英國選民於 2016 年公投中支持英國脫歐。英國將於 3 月 29 日離開歐盟，但一直在努力達成貿易協議條款。

梅伊表示，「因此，本週我們不會對議會進行有意義的投票。但我們將確保在 3 月 12 日之前。我們仍然可以在 3 月 29 日與歐盟達成協議，這正是我們正在努力做的事情」。

反對黨之一勞動黨黨主席 Jeremy Corbyn 表示，「梅伊通過不顧一切地耽擱時間，來迫使議員在她糟糕的協議和災難性無交易 (硬脫歐) 之間做出選擇，從而使國家面臨風險。勞動黨將與議員合作，以防止任何無交易，打破僵局，並為我們的替代計劃提供支持」。

Jeremy Corbyn 發言 / 圖：推特

據了解，1 月份英國議會以壓倒性多數票決定否決脫歐協議，以 432-202 票反對該草案。

上周市場對於英國脫歐協議保持了樂觀的態度，從而提振了英鎊。然而，如英國無法在脫歐截止日前擬定計劃，似乎會對英鎊造成負面影響。