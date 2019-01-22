歐盟不支持梅伊「B計畫」 德國官員建議二次公投

為了如期有序脫歐，英國首相梅伊 (Theresa May) 週一 (21 日) 提出「B 計畫」，卻被評為與「A 計畫」沒有多大差別。梅伊的舉動也未獲得主要歐盟國家的支持，德國司法部長表示，她對梅伊所提出的內容感到失望。

德國司法部長 Katarina Barley 週二表示，她對梅伊的做法感到失望，這不是前進的方向。她認為，梅伊已經錯過了一個機會，讓英國可以支持與歐盟達成的協議。

Barley 具有德國與英國的雙重國籍，她表示，協議內容不會改變，但如果梅伊願意安排第二次公投，將有助於爭取更多時間，以平息局勢。

德國歐洲事務大臣 Michael Roth 也在 Twitter 上，表達對梅伊的失望，他說：「B 計畫在哪裡？」

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 上週表示，她會全力確保英國與歐盟達成協議。德國政府發言人週一晚間則說，德國仍主張英國有序的脫歐，並相信雙方的協議能得到多數英國國會成員支持。

梅伊 B 計畫的重點，是確保能解決北愛爾蘭邊境的問題，再與歐盟協商。但另一方面，她強調不希望拖延脫歐的時間，也拒絕排除「無協議脫歐」的可能性，以及舉辦二次公投，但這正是反對者預計在議會提出修正案中，所主張的重要內容。

反對黨領袖工黨主席 Jeremy Corbyn 表示，梅伊的主張注定失敗，卻不思改變，彷佛電影「土撥鼠的一天 (Groundhog Day)」，電影中氣象播報員一直來來回回重覆相同的一天。

梅伊希望在國會進行討論後，將結論帶回至歐盟談判。但歐盟表示，不會撤回協議重新談判，歐洲議會德國社民黨議員 Udo Bullmann 說，梅伊現在尋求支持的做法是在浪費時間。