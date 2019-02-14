訊連臉部辨識引擎攜手凌群 進軍日本市場

訊連科技 (5203) 宣佈，旗下 FaceMe AI 臉部辨識引擎獲凌群電腦 (2453) 採用，導入新一代智慧服務型機器人 Ayuda 中，作為其臉部辨識解決方案。Ayuda 可透過 FaceMe 人臉識別，精準了解訪客性別、年紀和情緒狀態，針對不同客群提供相對應之互動及服務。目前，搭載 FaceMe 之 Ayuda 機器人已正式外銷日本，一舉打入日本服務型機器人之龐大市場。凌群電腦為國內知名系統整合大廠，具備卓越的軟體開發及整合能力，主要客戶遍及金融證券、電信、醫療院所、政府及高科技製造等產業。Ayuda 智慧機器人為凌群電腦整合硬體、軟體、人工智慧物聯網 (AIoT) 和大數據應用打造之專業服務型機器人，提供人臉辨識、人形偵測、語音辨識、語音交談、視訊及地圖導航等多項功能，適合於購物商場、教育、金融和醫療等單位使用。



FaceMe 為訊連科技開發之 AI 臉部辨識引擎，採用深度學習法開發，可提供高達 98.5% 辨識率之臉部辨識，其跨平台、彈性配置之 SDK 服務，可協助硬體開發商、系統整合商於服務中快速導入臉部辨識能力。透過導入訊連科技 FaceMe AI 臉部辨識引擎，Ayuda 智慧機器人可精準辨別人臉，並了解訪客性別、年紀和情緒等特徵，提供相對應之互動及服務。



訊連科技執行長黃肇雄表示，電腦視覺 (Computer Vision) 為智慧機器人不可或缺的技術，其中臉部辨識最為重要，是機器人之眼，可協助智慧機器人判別服務對象，採取相關應對。透過與智慧機器人大廠凌群電腦合作，將 FaceMe 導入至 Ayuda 智慧機器人中，透過精準的臉部辨識，讓機器人更具人性化。



Ayuda 智慧機器人已獲國內數個政府、公共服務、教育、金融、醫療等單位及場域使用，近期亦外銷至日本，透過 CIJ 株式會社，進軍服務型機器人之龐大市場。Ayuda 智慧機器人將於 2 月 19 日登場之「2019 國際酒店用品、餐飲及設備展 (HCJ)」亮相。

