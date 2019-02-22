〈美中貿易談判〉協議只有拖延效果 分析師：中國難逃加稅衝擊

《彭博社》對 29 名分析師的調訪結果顯示，即使美中兩國達成貿易協議，也只能暫時拖延美國對中國加徵關稅的時間，中國最終仍難逃加稅衝擊。

本次接受調訪的 29 名分析師一致認為，貿易戰休兵期結束後 (最終期限為 3 月 1 日)，美國暫時不會對中國輸美商品加徵關稅；然而，其中有 18 名分析師研判，美國終究會對中國加稅。

北歐聯合銀行 (Nordea) 首席亞洲分析師 Amy Zhuang 表示，美中兩國可望於 2019 上半年達成協議，短期內，應可避免加徵關稅的情況，再度發生。

但 Amy Zhuang 亦示警，就算美中達成貿易協議，也無法根本解決問題，消弭對立，「2019 年底或 2020 年，美國仍可能對中國商品加稅。」

美國總統川普曾揚言，若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%；彭博經濟 (Bloomberg Economics) 評估，假設上述情況成真，今年中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，將減少 0.3 個百分點。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，且已傳出新進展，據悉，雙方正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

知情人士透露，在農業議題方面，中國提議，每年將增購價值達 300 億美元的美國農產品。

據傳中國提議增購的美國農產品，包括黃豆、小麥和玉米；此外，雙方官員也在討論，取消中國於 2017 年，對美國乾玉米酒糟實施的反傾銷和反補貼關稅。