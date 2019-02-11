春節出遊熱潮 超商雙雄統一超、全家業績進補 年增一成

今年春節假期長達 9 天，受惠於年假出遊熱潮，超商雙雄統一超 (2912)、全家(5306) 業績進補。統一超 7-ELEVEN 零食、飲料、冰品、小菜及熱狗等商品銷量較去年同期成長 2~3 成，其中又以風景區門市成長最多。而全家今年春節業績較去年同期成長約一成，鮮食為帶動主因，其中現煮咖啡成長達四成，此外，因今年農曆年假長達九天，國內旅遊人數增加，帶動南部業績成長最亮眼，對比去年成長超過一成。 統一超提到，7-ELEVEN 近期開幕的特色門市，如台中港 Outlet 旁的港務門市、具有 Q 版神明 3D 彩繪牆的雲林麥豐門市、全台最南端的鵝鑾鼻門市，還有台東金崙溫泉區的金倫門市等，都是民眾春遊的好去處，最高帶動來客數較平日成長 5 倍。



全家則表示，連假期間飲食豐盛，不少消費者在年後會選擇高纖、低熱量的輕食減輕罪惡感，同時搭配運動健身甩肉，帶動年後沙拉、夯蕃薯、水果等輕食銷量會較年前成長約 2 成。



而迎接開工日，統一超及全家皆推出咖啡第二杯半價及買一送一優惠，7-ELEVEN 預估帶動銷量成長 1~2 成，此外，更首次加入小家電、美容保養、零食、餐廚等，總計超過上百款品項，較去年增加 2 成，及多種優惠活動，預估帶動業績較去年成長 3 成。