美半導體類股大幅反彈 Q4財報卻創10年來平均最差

自去年聖誕節以來，美股大盤的反彈速度相當快速，然而，半導體類股表現更是特別，因半導體類股股價反彈速度極快，但上一季財報卻是 10 年平均最糟糕的一季。

自 12 月 24 日美國股市觸底以來，費城半導體指數飆升約 28%，超過所有其他 S&P500 指數板塊。其 30 個成員股的市值增加了超過 2100 億美元。

就像今年股市的情況一樣，幾乎沒有投資者預測了這點。根據加拿大皇家銀行資本市場 RBC Capital 的數據顯示，對沖基金對該行業的投資從未如此低。

華爾街再次推測，由於美國經濟放緩及美中貿易衝突，這次美股的 7 周連漲不太可能持續。Raymond James 分析師 Chris Caso 認爲，看似半導體股票因壞消息而上漲，但這些股票傾向於在消息來臨前做出動作。「與我們之前看到的不一樣，這次它們快速恢復」。

據彭博的數據顯示，S&P500 指數中超過三分之一的半導體相關公司，包括英特爾 (INTC-US) 和德州儀器 (TXN-US) 在截至 12 月 31 日的季度中都未達到財測預期。

這是該類股自 2009 年來基本面表現最差的一季。本月，幾位高層表示，他們預計本季度將標誌著半導體週期的底部。

費城半導體指數趨勢圖 / 圖：彭博

然而，不是每個人都看空。

如 Cowen 分析師 Matt Ramsay 即表示，現在是一個買入的機會。他提到，「我們認為目前的水平因宏觀的不確定性，廣泛存在許多股票價格低於近期歷史估值，給予較吸引人的切入點」。他推薦安森美 (ON-US)，意法半導體 (STM-US) 等股票。

近 5000 億美元的半導體產業以其繁榮與蕭條週期為名。它是對中國曝光率最高的行業之一，而最近幾個月與美國的貿易關係緊張。

中國是半導體的最大消費國，也是電子供應鏈關鍵部分的所在地，而分析師擔心的是，中國經濟成長是否比預計的還差。

Cornerstone Macro 的 技術分析負責人 Worth 則是在給客戶的一份報告中表示，費城半導體回歸到一個困難的技術水位，而該指數多次遇到了技術線壓力，認爲「SOX 將再次無法突破技術線」，建議投資人賣出。