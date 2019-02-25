調查：逾四分之三經濟學家預估 2021年底前美國經濟恐陷衰退

根據《彭博社》報導，全美商業經濟協會 (NABE) 今(25)日公布的最新調查顯示，逾 4 分之 3 經濟學家研判，2021 年底前，美國經濟恐陷入衰退；而美國總統川普的貿易政策，是他們當前最關切的議題。

有 10% 的受訪經濟學家認為，美國經濟已於 2019 年初，開始陷入衰退；超過 4 成受訪經濟學家表示，美國經濟將在 2020 年陷入衰退，占比最高。

本週，美國商務部將公布去年第 4 季國內生產毛額 (GDP)，據受訪經濟學家預估，第 4 季 GDP 年增率，將從第 3 季的 3.4%，降至 2.5%。

值得注意的是，若美國維持當前的關稅政策不變，有 36% 的受訪者預期，2019 年美國 GDP 年增率恐減少 0.25 個百分點；另有 26% 受訪者預估，GDP 年增率將減少 0.5 個百分點。

至於聯準會 (Fed) 執行資產負債表正常化，對短期聯邦基金利率的影響，20% 的受訪者認為，不會有任何衝擊；另有 20% 受訪者研判，將上升 1 碼；亦有 20% 受訪者稱，可能上調 2 碼。

本次調查負責人、宏利資產管理 (Manulife Asset Management) 首席經濟學家 Megan Greene 表示，雖然市場預期，今年 Fed 不會繼續升息，但多數 NABE 會員預測，仍有 1 至 2 次升息機會。