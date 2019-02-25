聯德-KY加速全球布局迎成長 今年將新增台灣菲律賓新廠

沖壓件廠聯德控股 - KY(4912-TW) 去年第 4 季營收以 20.42 億元刷新單季歷史新高，年增率高達 64.52%，全年營收 60.58 億元，也創新高，公司積極進行全球布局，包括投資台灣宜蘭、林口及菲律賓等地新產能，其中林口新廠投資金額，估將達 10 億元，預計最快 2020 年完工貢獻營收。

同時，聯德除現有中國大陸廠區，配合日商海外擴產案，預計菲律賓的新廠投資，金額將上看 500-600 萬美元，聯德今年資本支出，將達 10 億元。

聯德控股除手機金屬件沖壓製程外，2019 年將有新訂單加入，是今年營收成長另一主要動能，其他原本產品包含汽車、日本散熱客戶在伺服器接單成長帶動下，今年整體產品展望出貨也佳，營收、獲利可望再向上。

其中，聯德控股在汽車零組件打入供應鏈已達 7-8 家，其中包括捷克廠產能供應，法人預估，聯德控股 2019 年營收在伺服器產品、散熱產品挹注下，成長幅度將達 10% 以上。

聯德今年在產品比重中，伺服器應用產品占營收比重 30%、汽車應用 30%、手機應用占 30%。同時，聯德已加入健身運動器材應用產品出貨，預估今年此一產品出貨數量將增加。

聯德自結 2018 年稅前盈餘為 5.34 億元，稅後純益約 4 億元，每股純益 10.27 元。