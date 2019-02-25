貿易戰紓緩 樺漢股價噴漲停 現增、CB定價完成 認購意願強烈

IPC 大廠樺漢 (6414) 第三次國內可轉債 (CB) 轉換價格設定在 272.8 元，以轉換價格訂定日 2/18 收盤價計算，溢價率約 6.8%。樺漢股價週一 (25 日) 受到美中貿易戰情勢紓緩的利多激勵，一舉攻上漲停價位 292.5 元，也一口氣越過 CB 轉換價格。此外，樺漢日前現行公告現增募集價格訂在 220 元，為預計之 160-220 元目標區間的最上緣，儘管按照當日收盤價計算折價率不到 15%，但如按法規，其實最高可訂到近 230 元價位。而因看好樺漢發展前景，據悉投資人認購意願強烈。本次現增繳款日為 3/4-3/8。



樺漢本波募資包括 600 萬股現增 13.2 億元與可轉債 60 億元，共達 73.2 億元，將用以借新還舊，可降低近 1 億元利息成本。第三次可轉債在完成訂價之後，預計週二 (26 日) 掛牌發行。