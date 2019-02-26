紐約匯市—中美關稅延長凍結 風險胃口增強 美元競爭貨幣齊揚

週一 (26 日) 交易，中美關稅議題正面進展，推動全球股市上升，道指和 S&P 500 均走高。

趕在 3 月 1 日最後期限之前，美國川普總統週日在推特上稱貿易談判有進展，並期待中美雙方簽訂協議，所以無限期擱置將價值 2000 億美元中國貨品進口關稅自 10% 調升至 25% 的威脅，而這也被視為雙方即將簽訂協議的前兆。

Bannockburn 全球外匯公司首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「市場先前就廣泛預期，3 月 1 日關稅凍結的最後期限會再延長，但昨日的證實是最重要的發展，現在還不清楚延長多久，但顯然足以撐過一個月後的川習會。」

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.391。

經濟數據方面，芝加哥 Fed 全國活動指數 1 月份萎縮 0.43；12 月躉售庫存增加 1.1%。

未來一週，投資者將關注 2 月消費者信心指數 (週二公布)、去年第四季 GDP 預期(週四公布)、12 月核心通膨數據(週五公布)。根據 MarketWatch 調查的共識預期，去年第四季 GDP 成長 2%，較前一季的 3.4% 下降。Fed 主席鮑爾(Jerome Powell) 本週也將在國會發表半年一度的證詞。

歐洲貨幣上漲，但較稍早力道緩和。

歐元兌美元達 1.1366 美元，較上週五 1.1335 美元上漲。

英鎊兌美元走強，自上週五的 1.3055 美元上升至 1.3109 美元，係因英國工黨表示支持或將提議二次公投。

英鎊交易者本週準備迎接更多戲劇性事件，英國議會週三將表決是否延後脫歐。上週末英國首相梅伊允諾，3 月 12 日國會可就其脫歐協議進行表決，距離預定脫歐的最後期限僅剩 17 日。

美元兌日圓上漲 0.4% 至 111.07 日圓，根據 FactSet，登上自去年 12 月下旬以來最高。

雖然美元力道增強，許多新興市場貨幣仍守住漲幅，南非幣 Rand 是表現最強的新興貨幣，美元兌 Rand 下跌 1.3% 至 13.8196 Rand。