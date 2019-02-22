〈每日外資外匯觀點〉歐元兌美元陷入震盪 上檔壓力1.146

美元指數周四持續進行小幅反彈，市場今天關注美國聯準會副主席克拉里達及紐約聯準會主席威廉斯等多位美國聯準會官員發表談話；歐州央行昨晚公布會議紀要後，歐洲央行行長德拉吉將發表談話，此外美中貿易協商周四起舉行，也成為市場關注焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 表示，歐元兌美元連續第 2 日表現持平，聯準會暫停升息的預期及歐元區經濟成長數據放緩使得匯價陷入震盪，同時，英國脫歐的不確定性也影響歐元走勢。

Bednarik 指出，從技術面來看，歐元兌美元溫和上漲的走勢不變，但須先突破 1.1460 才能進一步確定漲勢。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行 1 月會議紀要公布後，北歐聯合銀行表示，儘管目前經濟成長的風險已經下行，但歐洲央行仍不過分擔憂經濟前景，歐洲央行正評估經濟形勢，似乎沒有任何緊急情況需要宣布改變其貨幣政策立場。

摩根士丹利認為，歐洲央行在會議紀要中，已經暗示將在 3 月份大幅下調經濟預期，並將在即將到來的會議上取代針對銀行的長期再融資計劃。

西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 將澳洲 2019 年和 2020 年經濟成長率預測從 2.6% 下調至 2.2%；2019 年底失業率將升至 5.5%，並預期澳洲央行將在今年 8 月和 11 月進行降息，以緩解經濟衰退。