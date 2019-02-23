貴金屬盤後─美元下跌 黃金收高5美元 連二週週線上漲

黃金期貨週五收高，美元轉弱推升了黃金市場上漲。黃金已連續第二週週線上漲。

4 月黃金上漲 5 美元，或 0.4%，收於每盎司 1332.80 美元。3 月白銀上漲 11.3 美分，或 0.7%，收於每盎司 15.914 美元。黃金本週上漲 0.8%，白銀本週收高 1.1%。

週四，黃金下跌 1.5%，自十個月高點回檔。分析師認為週三收盤後，聯準會 (Fed) 公布的 1 月會議記錄顯示鴿派程度不如預期，黃金因而下跌。

分析師說，黃金近來強勢上漲後，交易員將會議記錄視為賣出的機會。2 月以來，黃金 ETF 持有的黃金減少 24 公噸，亦為市場利空。此外，技術性指標顯示黃金已有超買，價格亦因而回檔。

但黃金目前的上升趨勢仍然不變。中美貿易談判轉趨樂觀，川普總統週五將與中國副總理劉鶴會晤，有利達成貿易協議，對黃金屬利多。

中國為商品 -- 包括黃金 -- 的最大買主之一，北京與華盛頓的衝突，對中國經濟構成壓力。黃金對中美貿易協商，因而敏感。

週五，美元指數下跌 0.2% 至 96.44。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，3 月銅上漲 5.45 美分，或約 2%，收於每磅 2.9515 美元。本週，銅價上漲 5.4%，創 2018 年 9 月 21 日以來，最大單週漲幅。

3 月鈀金上漲 17.10 美元，或 1.2%，至每盎司 1462.20 美元，本週上漲 3.9%。

4 月白金上漲 19.60 美元，或 2.4%，至每盎司 845.90 美元。本週上漲 4.8%，創 2018 年 11 月 2 日以來，最大單週漲幅。