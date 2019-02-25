各路資金上演「軋空」行情 上證綜指跳空上漲2.5%

中國三大指數今日開盤全數跳空大漲，上海綜合指數上漲逾 2%，突破年線壓力，創業板指則大漲逾 3%，站上 1500 點大關之上。其中，以金融類股表現最強，特別是證券類股大漲逾 4%；華為則在新機公布後，帶動華為概念股勁揚；此外，如空運、軟體、通信設備等類股表現也強勁。

圖: 東方財富網, 上證綜指日線

證券類股今日開盤成交量已超過 1600 萬，成交額金達人民幣 180 億。中信建投、華鑫股份、東方財富、華林證券紛紛漲停，南京證券、中國銀河則大漲 8%，近 20 檔券商股價漲幅超過 5%。

華為概念股開盤平均漲幅達 4.12%，成交額逾百億人民幣。其中，京東方 A、浙江富潤、南京信息漲停。深南電路、東山精密、博創科技風紛紛大漲逾 7%。

自 1 月 4 日低點以來，上證綜指已累計上漲逾三百點，漲幅超過 13%；創業板指漲勢更為兇猛，期間累計漲幅已近 20%。

滬深 300 指數則較 1 月低點上漲逾 20%，創下去年 7 月份以來新高，若收盤保持目前水準，滬深 300 將進入技術性牛市。

圖: 東方財富網, 滬深 300 日線

在指數全數大幅上漲的背景下，各路資金也上演「軋空」行情，北上資金今年以來已買進超過千億人民幣，此外，企業庫藏股也相繼投入市場。

目前公布實施庫藏股的上市公司中，有 38 家公司的計劃庫藏股金額下限超過人民幣 1 億元，比重 62%；預計庫藏股總額超過人民幣 126.54 億元。其中以美的集團的人民幣 66 億元金額最高；中天金融、招商蛇口、TCL 集團、與東陽光科庫藏股金額上限則逾人民幣 20 億元。

消息面

中國財通證券表示，這波陸股主要由流動性因素帶動，外資持續流入與中國人行意外降準造就這波股市的起漲點，之後配合內資法人和散戶資金湧進使得股市行情得以進一步延續。短期來看，流動性成為股市上漲的主要推動力。

中銀國際證券表示，隨著去年底以來中國政府推出諸多政策，除了市場流動性保持充裕之外，科創板也將推出，這對於證券業，不論在經紀或是承銷業務方面，都能有效帶動營收成長，同時也有助於券商投資銀行業務的轉型升級。

而 2019 MWC 中，華為正式發布 5G 折疊手機 HUAWEI Mate X，這款手機將在 2019 年年中上市。中國國金證券分析師認為，中國四大手機品牌廠商華為、OPPO、vivo、小米，以及國際蘋果與三星兩大廠未來都會密集推出創新功能的手機，來提升自身產品的差異性以及競爭能力，同時也將為該產業帶來十足的討論熱度。