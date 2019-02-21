陸股成交金額再創高 上證指衝高回落收跌0.34%

據知情人士透露，美國和中國的談判人員正在起草多項諒解備忘錄，做為最終貿易協議的基礎。相關消息傳出後在午後推漲了亞股，但陸股卻意外出現急跌，3 大指數由紅翻黑。

截至收盤，上證指數跌 0.34%，報 2751.80 點，成交 2530.33 億元；深證成指跌 0.26%，報 8451.71 點，成交 3656.74 億元；創業板指數漲 0.30%，報 1412.54 點，成交 1079.39 億元。

值得注意的是，儘管股市最終收黑，但市場成交依舊熱絡，兩市成交額達人民幣 6187 億元，續創去年 3 月以來新高。北上資金流入 26.5 億元，為連續第 17 日淨流入。

今日陸股依然由題材股帶領，豬肉、5G、軍工、券商等輪番接力，幫助上證指數一度漲逾 1%，逼近 2800 點，深證成指、創業板指漲勢更猛。但午後突然跳水，疑似獲利賣盤出籠，打壓股市表現。

此外，雖然盤中多個題材爆發，但熱門題材內部分化也更為明顯。以 OLED 題材為例，華映科技 (000536-CN) 持續攻漲停，而錦富技術 ( 300128-CN ) 等則面臨大幅調整，跌幅近 7.6%。

山西證券表示，市場依然強勢，待市場調整上攻後開始逐步建倉，回檔則立即減小倉位；雖然目前很難預測下一個熱點板塊，但更傾向於科技板塊的國產替代概念，另外，對於非銀、地產等對利率敏感的板塊給予關注。

華泰期貨指出，從貨幣政策意義上將穩定當前市場的悲觀預期，但是從經濟數據上若前期金融條件收緊帶來的衝擊超預期，則市場還存在避險的空間。

點金石策略分析師荀玉根指出，基本面領先指標有 5 個，目前只有社融回升，繼續跟踪其他基本面領先指標。即便由於外資配置導致市場底提前出現，最樂觀也處於牛市初期，進二退一，未來有更確定的右側回撤配置機會。這次政策底已經出現，市場底還待確認。