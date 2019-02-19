陸股初見牛市 游資狂炒低價科技題材股 外資持續流入

在低迷的 2018 年後，隨著美中貿易談判進展順利，陸股在節後展現了強勁動能，上證指數昨 (18 日) 上漲 2.7%，分析師高喊「牛市」初現，做多氣氛活躍，逾百股出現漲停。

昨天百股漲停中，有近 7 成股票漲停前屬於人民幣 10 元以下的低股，這些股票中，又有約 4 分之 3 的股票屬於科技題材股。

近日最受注目的個股為銀星能源 (000862-CN)，這檔股票已經連續 9 支漲停，上升動力直到今天才有減緩跡象。市場人士表示，這檔股票兼具「扭虧 + 太陽能 + 風能」3 大熱門概念，股價低易於中小型資金出入，自然成為游資狙擊焦點。

與銀星能源具備類似特徵的是連續 6 漲停的領益智造 (002600-CN)，它同樣是股本小、題材多的個股，兼小米概念、蘋果概念、OLED 概念等多重科技題材於一身，因此也拉了 6 根漲停。此前連續 4 漲停的錦富技術 (300128-CN)、連續 5 漲停的國風塑業 (000859-CN)，都是低價的題材性個股。

統計顯示，昨天近 120 檔漲停板中，約 80 檔漲停股票最新價低於 11 元，多數具有科技題材。

牛市初現外資押寶質優股

前海開源基金首席經濟學家楊德龍 18 日公開表示，「A 股正從局部牛市轉向全面牛市！」，A 股牛市初現。

從資金流向來看，以陸股通為代表的外資從 2019 年年初以來一直大幅淨流入，據 WIND 統計，截至 2 月 15 日收盤，外資通過陸股通已經累計淨買入 A 股人民幣 926.06 億元。

楊德龍認為，外資持續增持 A 股有兩大因素，一是價格優勢，二是制度革新。他預計，外資 2018 年流入 A 股接近人民幣 3000 億元，2019 年有望突破 6000 億。

與游資炒作的低價科技股不同，外資著眼的重點是藍籌股，特別是產業龍頭，這些股票雖然漲停的機會不高，卻能強勢帶領大盤上攻。

中原證券研究報告認為，中長期支撐大盤反彈到反轉的表現，還需看到社融結構的改善及其持續性。社融的企穩與對結構性機會的把握是更現實的期待。配置策略上，考慮經濟和市場所處的階段，政策利好方向及主要增量資金外資的配置偏好，建議以食品飲料、家電和醫藥為主的大消費防禦性行業；低估值 + 高成長性的戰略性新興產業的主題投資機會。