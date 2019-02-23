回應川普要求 人民幣本周收漲 創一個月新高

在中美貿易形勢緩和，及 Fed 進一步釋出鴿派訊號等因素下，人民幣本周出現一個多月以來最大單周漲幅。

昨 (22) 日，人民幣兌美元中間價調升 69 點基準點，報 6.7151，連升四個交易日，也創三周來新高。

在岸人民幣方面，昨 (22) 日 16 點 30 分，日間收盤報 6.7186，比前一個交易日貶 85 個基準點，自 3 周高點下滑。不過，以日間收盤來看，本周在岸人民幣累計上漲 616 個基準點，創逾一個月最大單周漲幅。

至於昨 (22) 日 23 點 30 分，在岸人民幣夜盤則收在 6.7153 元，分別較周四和上周五夜盤升值 45 個基準點和 593 個基準點。若以夜盤數據來看，在岸人民幣一周漲幅接近 600 個基準點。

圖: 東方財富網, 在岸人民幣兌美元周線

而離岸人民幣在美國交易時段則一度升破 6.70 關卡，至今 (23) 日凌晨 5 點 59 分，離岸人民幣兌美元報價 6.7072 元，分別較周四及上周五升值 173 基準點和 633 基準點，同樣創下一個多月最大周漲幅。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣兌美元周線

今 (23) 日凌晨美元指數收盤下滑 0.1%，達 96.505。本周美元指數下跌 0.3%，是近 3 周以首度走貶。

交易員表示，本周受貿易緊張情緒紓緩影響，人民幣走高。至於，美元方面，市場認為 Fed 將維持利率不變的機率提升，加上 Fed 縮表腳步可能減緩，這將導致短期美元回檔。