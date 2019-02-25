美股一週展望─關注貿易談判截止日、鮑爾聽證、川金會和經濟數據

即將到來的一週可能是川普白宮和市場最關鍵的一週，這取決於川普總統選擇如何處理中國貿易關稅。

美中貿易談判顯然已取得進展，並且積極的跡象顯示，川普與中國國家主席習近平可能會在 3 月底在美國會面。策略師預計雙方會達成一些最終協議，但首先，3 月 2 日新關稅的截止日期將在本週末結束。目前看來截止日期可能會延長。

事實上，川普週五 (22 日) 重申，如果取得進展，他可以延長截止日期。他還表示很有可能與中國達成協議，他和習近平將做出重大決定。

本週充斥著可能引發市場變化的重大事件，包括聯準會 (Fed) 主席鮑爾的兩天國會聽證。他週二 (26 日) 將出席參議院金融委員會，然後週三 (27 日) 出席眾議院委員會發表半年報告。

川普將於週三和週四前往越南與北韓領導人金正恩舉行峰會，而英國首相梅伊將在議會面臨另一次英國脫歐公投。

在製造業和消費者數據的一系列數據未達預期導致過去幾週股市震盪之後，本週市場也更加密切關注美國經濟數據。在為期 35 天的政府關門期間缺乏政府數據使得處理經濟變得更加困難，一些經濟學家現在認為第 4 季和第 1 季的成長率只有 2% 或更低。因關門而延後公布的第 4 季 GDP 將在週四 (28 日) 公佈。

財報

雖然財報季正在逐漸結束，但預計仍會有相當多的個股發表財報，包括零售商家得寶 (Home Depot) (HD-US)、梅西百貨 (Macy's) (M-US) 和 Nordstrom (JWN-US)。

Fundstrat 華盛頓政策策略師 Tom Block 說，「對我來說，下週市場最大的重點在中國。他們是否宣布達成協議，或者他們是否至少延長了最後期限？這是最具市場影響力的要點。市場已對下週中國的好消息定價。」

有些新聞報導指稱特別檢察官 Robert Mueller 有關川普競選通俄門的報告將在下週提交給司法部長，但司法部官員週五下午否認。川普的競選活動是否與俄羅斯有關，與總統本人是否參與其中的關係要小得多。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「這對美國的政治戲劇來說當然是好的，但對於 4.3 兆美元的外匯市場或者這對美國企業的價值意味著什麼，除非有明確的證據，讓川普被彈劾，否則這不會是什麼大問題。」「為什麼這很重要？因為它可能使其他政策陷入癱瘓。如果它被用作進行進一步調查的資料，這些調查會使政府像水門案一樣陷入癱瘓。」

中國貿易的不確定性一直影響著經濟數據，商界領袖呼籲白宮終止對中國的關稅。由於中國對美國產品進行報復，農業帶受到傷害。

Cowen 分析師表示，中美貿易談判已接近「清單條款」。備忘錄預計涉及 6 個關鍵領域，包括強制技術轉讓和網路竊盜、知識產權、向美國公司開放中國金融服務、貨幣、農業和非貿易壁壘。這些障礙包括工業補貼、許可程序和其他規定。

此次談判還將集中討論中國將採購的 10 種商品和商品清單，以幫助縮小貿易平衡。Cowen 分析師指出，這可能包括每年額外增加 300 億美元的美國農產品，包括大豆、玉米和小麥。

Block 表示，川普總統了解持續關稅的政治影響，也可能在 3 月 2 日將其提高到 25%，正如他所威脅的那樣。

貿易談判截止日期、北韓、英國脫歐

Block 表示，川普表示可以延長截止日期，「他在中西部的農業州有 270 張選舉人票，如果他沒有辦法達成議，就會失去所有中西部農場州。」「由於很多原因和中國的龐大，川普的選民必須至少弄清楚如何延長休戰時間，對這些農業州的最大威脅是與中國的持續貿易戰，重點是從中國出口農產品到美國。」

除了中國和貿易以及 Mueller 報告之外，川普計劃本週在越南會見北韓領導人金正恩，川普表示這不會是他與金的最後一次會面。預計美國和北韓將尋求對無核化的預期達成共識，川普預計將推動金正日棄核。

Block 表示目前還不清楚這些談判將會發生什麼，「川普誇大了他的所作所為，但是與其我們與朝鮮談判而非對立，全球感覺更安全點。這似乎是川普的做法。無論他的思維過程是什麼，最終結果都是好的。」

投資人也將密切注意英國議會投票支持無協易的英國脫歐，批評者認為這將破壞貿易和商業。

英國首相梅伊將繼續推動 3 月 29 日英國退出歐盟。週三 (27 日) 將會對一項修正案進行投票，如果梅伊無法在 3 月中旬獲得議會批准修訂脫歐協議，該修正案將使下議院有權阻止無協議脫歐。

Chandler 說：「他們試圖強迫她放棄無協議脫歐。歐盟預期她會提出延後 60 天脫歐的要求。」

經濟數據

至於美國數據，個人收入和支出的報告將於週五 (1 日) 公佈，第 4 季國內生產總值 (GDP) 將於週四公佈。12 月令人失望的耐久財數據顯示商業支出放緩，因此分析師正在密切關注消費者支出是否有任何改善。

Bank of the West 首席經濟學家 Scott Anderson 寫道，「第 1 季美國經濟成長放緩也在加劇。我們預測第 1 季 GDP 年增率僅為 1.5%。全球製造業活動放緩，金融環境趨緊，商業設備支出低迷，受政府 1 月停擺導致的聯邦政府支出低迷，這些都讓第 1 季成為美國 2 年來成長最疲軟的單季。」

他預計第 4 季成長率為 2.2%。他還表示，如果美國圍繞中國貿易談判和英國脫歐談判的不確定性消失，美國經濟成長很可能會在第 2 季反彈。

他說，「我必須強調這是我們的基本情況預測，因為參與談判的各方都不希望出現最壞的情況。如果由於某種原因，談判結果嚴重偏離正軌，那麼，2019 年美國和全球經濟前景將變得相當黯淡。」