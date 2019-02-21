〈美中貿易談判〉若川普沒挑起貿易戰 美股可望再漲11%

根據《彭博社》報導，研究機構 Renaissance Macro Research 資料顯示，若美國總統川普沒挑起貿易戰，標普 500 指數，可望較當前水準，再漲 11%。

Renaissance Macro Research 美國經濟研究主管 Neil Dutta 於最新報告中指出，近期美股走揚，只是把先前受貿易緊張情勢影響，所損失的部分逐漸補回而已；就貿易問題來看，市場尚未回歸至中性狀態。

根據 Renaissance Macro Research 估算，2019 年以來，貿易情勢的正向發展，讓標普 500 指數上漲了 107 點；但，如此漲幅，仍不足以彌補因貿易戰所造成的損失。

由 Renaissance Macro Research 統計資料可得知，2018 年初以來，貿易緊張情勢升溫，讓標普 500 指數累計下跌 300 點，跌幅約 11%。

美中貿易談判今 (21) 日傳出新進展，據悉，兩國談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談；美國總統川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生；外界解讀，川普的說法，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。