中國去槓桿已死？銀行貸款、融資餘額等槓桿率正高速上升

近兩年來，圍繞著中國引發市場動盪的金融去槓桿行動，有一個問題一直圍繞在人們的腦海中：北京的政策制定者們可以忍受多少「金融去槓桿」之痛苦？

然而目前越來越多的證據表明，北京政府很可能已達到「金融去槓桿」的忍受上限，因為近期中國從銀行貸款至信託產品發行，再到陸股的融資餘額，中國槓桿率高速回溫都是隨處可見。

雖然部分上漲可以從季節性因素中找到原因，但分析師們表示，隨著北京政策重點從遏制 34 兆美元的債務負擔，轉向支持目前極為疲軟的中國經濟，中國槓桿上升的趨勢也正隨之而來。

白：陸股融資餘額 紫：陸股融資餘額變動率 圖片來源：Bloomberg

法國外貿銀行亞太首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 即直言：「中國去槓桿已死。」

分析師指出，目前現在的問題是，中國能不能創造更健康的融資組合，即減少影子銀行數量、延長債務期限的努力能否成功。中國國務院總理李克強上週也強調此一挑戰，在中國 1 月份新增人民幣貸款及社會融資規模雙雙創下歷史新高後，李克強已就短期債務大幅成長的風險，向市場提出警告。

Seafarer Capital Partners LLC 中國研究部門主管 Nicholas Borst 表示：「中國監管機構正在謹慎行事，希望讓信貸回流民營部門，但希望不要像以前那樣，造成信貸快速但卻不可持續的成長。」