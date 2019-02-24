〈觀察〉5G通訊需求熱滾滾 玻纖布廠憑優勢搶市

5G 通訊競賽發燒，各國相繼表態積極爭取在 2019 或 2020 年進入商業運轉，三星也在 MWC 大會中發表 5G 新機，在各國加速布局基礎建設情況下，除銅箔基板 (CCL) 廠爭奪市場商機，配合 5G 應用 CCL 製程所需的超細紗玻纖布，也成目前市場爭奪另一重點，其中富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW) 都將明顯受惠。

CCL 廠 5G 產品製程，需要的玻纖布高頻、高速及低阻抗規格，目前上游超高精細玻纖紗來源，全球主要掌握在日本的日東紡，及美國 AGY 公司手中，此狀況相當於目前手機軟板天線製程上游材料 MPI 掌握在美國杜邦、LCP 材料掌握在日本的村田製作所 (Murata) 。

相關業者指出，日本日東紡及美國的 AGY 公司，生產應用 5G 通訊用的超高精細玻纖紗，並非以現有的窯爐生產，而是在以超高精細紗製程要求以超高溫生產條件下，另設中小型窯爐燒製，同時，這些用超高溫燒製超高精細玻纖紗的中小型窯爐本身壽命也不長，僅有 1.5-2 年的壽命，在至今仍不見 5G 真正需求走揚的情況下，兩家業者尚無投資擴產的動作。

市場目前觀察的重點在於，去年日東紡以收購股權方式，取得台灣建榮工業超過 51% 的股權，入主其經營權，並表示將投資建榮在台生產 5G 應用的玻纖布，由於日東紡在日本境內擁有高精細玻纖紗產能優勢，市場也在注意建榮工業在台的進一步動作。

而富喬本身在台灣雲林設有玻纖紗窯爐，其生產的玻纖細紗已足以因應紡出用供應汽車、伺服器使用的電子級玻纖布，並早已持續出貨中；目前富喬雖未傳出打算另外投資超高溫中小型玻纖紗窯爐，但相對也獲技術上的突破，將以目前既有的電子級玻纖細紗生產技術，配合製成玻纖布之後的後段塗佈技術，生產符合 5G 銅箔基布用的高頻、高速及低阻抗規格，且正在尋求認證中。

富喬的另一優勢在於，目前已完成在中國大陸東莞新投資設置 180 台電子級玻纖織布機，並進入量產、出貨階段，主要供應產品項目在包括伺服器、汽車用板的玻纖布；此外，富喬東莞廠首期 180 台織布機投產後，第二期還要新增設 180 台織布機，目前第二期擴產的新織布已運抵東莞廠，最快今年第 1 季完成裝機並加入生產行列。也就是說，一旦富喬 5G 應用玻纖布通過認證，將有新增的大量產能供應量產，可望快速掌握 5G 通訊新商機。

韓國三星電子在本屆行動通訊大會 (MWC) 展示的產品，除受矚目的折疊式手機及 S10 新機之外，5G 手機成為發表重點，也代表 5G 通訊傳輸速率，將較現有 4G 提升 10-100 倍，網路速度提升將帶動數據流量高速成長，網路服務營運商及電信商可望大幅更新設備，預估 2019 年是需求爆發年。

在 5G 基地布建基地台的需求之下，業者也加速產能擴充，市場原就看好包括台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 及聯茂 (6213-TW) 將從中受惠，但以目前的狀況來看，CCL 廠 5G 產品製程所需的玻纖布來源，將是一大關鍵。