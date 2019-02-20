台股盤前─5G燈籠高高掛 點亮大盤推進「萬一」行情

元宵節節後變盤的疑慮高掛投資人心頭，也造成連兩日來台股投資人出手的審慎，但在西班牙行動通訊大會 (MWC) 即將開展同時，大盤將以光學、5G、折疊手機為主要題材攻堅，證券分析師看好目前的多頭結構重啟攻勢。

證券分析師張陳浩指出，第 1 季台股在目前多頭格局不變之下，研判台股即將在今年首季看到大盤加權股價指數攻上 1 萬 1000 點的亮眼位階，大盤逢拉回都是買點。而今 (20) 日的媒體也報導，包括統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧台股總分析師張明祥都大力看好利多發酵，力挺 2 月台股偏多架構不變。

在中美貿易大戰開打已屆滿 1 個年頭同時，美股今天早盤收盤的指數道瓊指數上漲 8.07 點，或 0.03%，收 25883.25 點。S&P 500 指數上漲 4.16 點，或 0.15 %，收 2779.76 點。那斯達克指數上漲 14.36 點，或 0.19%，收 7486.77 點。費城半導體指數下跌 2.69 點，或 0.20%，收 1348.49 點。S&P 500 指數中，11 個板塊僅 3 個板塊下滑，資訊科技、公用事業與原物料板塊領漲，電信服務板塊重挫。

在台股集中市場方面，19 日在大立光 (3008-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等權值股領軍下，指數開高走高，但因成交量無法有效放大，終場僅小漲 6.98 點，以 10152.26 點作收，成功站穩半年線，成交值為 1013.92 億元。而台積電 (2330-TW) 在昨日盤後也公布擬配發去年股利現金每股 10 元，可望帶動高股息個股攻堅，目前台北股市已公布去年股利的公司以牧德科技 (3563-TW) 董事會決議配發去年股利每股 27 元現金最高。

在西班牙行動通訊大會 (MWC) 即將開展同時，市場對於非蘋陣營的新手機露面寄予提振並刺激市場換機意願的厚望，昨日盤中大立光盤中站上 4000 元大關，玉晶光 (3406-TW) 攻上漲停，同時在 5G 相關題材的昇達科 (3491-TW) 也在法人買盤的介入下攻高，在 5G 上游原物料廠建榮工業 (5340-TW) 也以漲停 17.15 元作收，可望在今天帶動富喬 (1815-TW) 股價走高。

台股連兩日成交值縮小，證券分析師黃漢成說，若大盤連續爆發大量，更可能造成投資人心理面疑慮主力資金撤出重大疑慮，目前台股量縮非壞事，預估台股將在 1 萬點的高檔震盪走高，昨日走強的 PCB、LED 族群仍為今天觀盤的重點。