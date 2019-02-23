步步為營 歐洲央行「長期低利貸款計畫」傳推遲至夏天決定

歐洲央行官員們並不急於向銀行提供「長期低利貸款計畫」，並且認為在歐元區經濟減速是否需要政策回應這個問題變得明朗之前，應該討論設計這些貸款的不同方法。

歐洲央行管理委員會成員 Ewald Nowotny 周五表示，取代現有超過 7,200 億歐元 (8,000 億美元) 長期低利率貸款的決定，可以等到夏天再來做出。他在管委會的同僚、法國央行行長 Francois Villeroy de Galhau 表示，政策制定者還需要確保所提供的資金是面向整個歐元區，而不是特定銀行或成員國。

「管理委員會將在適當的時候做出決定，」法國央行行長在裡斯本的一次演講中表示，「我們應該研究各種可能的工具，包括各種形式的 LTRO，以決定條件和期限的重新校正。」

這些評論凸顯在 3 月 7 日關鍵政策會議召開前不到兩周，決策者並不是都認為他們應該採取行動，而這場辯論的關鍵將是歐洲央行對歐洲經濟的新前景預測，儘管向銀行提供新融資的決定看似越來越不可能實現。

Villeroy 說，政策的逐步正常化仍然是可取的。歐洲央行應密切關注未來幾個季度的經濟數據，以更好地了解目前的經濟放緩是暫時的還是結構性的。

「等待是件好事，可以看看會發生什麼。」Nowotny 在布魯塞爾告訴記者說，「如果這是一個特殊的因素，事情就會改變，我會說沒有必要，」對銀行發放新貸款。他補充說，對該工具的中期評估將在 3 月進行。

一些管理委員會成員對新一輪貸款表示了興趣，因為銀行在試圖遵守需要一定數量長期資金的監管標準時可能面臨潛在的流動性懸崖或盈利問題。

當前所謂 TLTROs 的計畫將於明年 6 月開始到期，可能會剝奪一些銀行，特別是義大利銀行的廉價資金來源。

有望在 11 月取代德拉吉出任下任歐洲央行總裁候選人之一 Villeroy 表示：「如果拖累因素消失、地緣政治風險消退，GDP 成長可能會從下一個春季或夏季開始反彈。」「但是，如果經濟放緩超過這個範圍，我們可能將準備調整我們的貨幣政策指引。」

歐洲央行另一個問題是對利率政策的前瞻指引 。

市場消化的首次升息時點是 2020 年，Villeroy 警告：「如果我們不得不在比預期更長的時間內使用負利率，我們應該務實地研究如何控制其對我們貨幣政策的銀行傳導所可能產生的不利影響」。