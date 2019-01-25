歐洲央行2019將升息？執委：現在談這個還太早

根據《彭博社》報導，歐洲央行 (ECB) 是否可能於 2019 年升息？對此，被視為下任 ECB 總裁熱門人選的現任執委 Benoit Coeure 表示，現在討論這個問題，還為時尚早。

Coeur 指出，歐元區經濟成長疲弱，「讓我們感到驚訝」；他強調，若市場預期不符合我們對經濟的看法，就必須有所反應。

Coeur 認為，許多造成經濟成長趨緩的不確定因素，都是政治因素，全球貿易已受到影響。

在被問及是否有意願擔任 ECB 總裁時，Coeur 答道，「誰會說不呢？但這不是我可以決定的。」

ECB 週四召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，符合市場預期；ECB 總裁德拉吉表示，歐元區經濟風險趨於「下行」。

ECB 聲明指出，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，將確保歐元區核心通膨水平，在中期內接近但低於 2%。

昨日 IHS Markit 公布歐元區 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，數值跌至 50.7，創逾 5 年新低，顯示經濟成長近乎停滯。

受出口衰退影響，1 月歐元區製造業和服務業成長皆呈現趨緩；IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，無論企業或家庭支出，都有回落現象，反映出對整體經濟情勢的擔憂。