隱私疑慮又一樁！傳臉書透過第三方App收集個資

近期來臉書 (FB-US) 關於用戶數據隱私的問題層出不窮，如今似乎又再添一樁。據報導，除了有註冊臉書帳戶的用戶外，即使用戶沒有 Facebook 帳戶，臉書也可以透過健康追蹤等 app 來獲取高度個人資訊。

報導指出，臉書能夠從各種應用程式接收數據。在外媒測試的 70 多個熱門應用程式當中，發現至少有 11 個應用程式向臉書發送了潛在的敏感資訊。舉例來說，經期追踪應用程式 Flo Period＆Ovulation Tracker，會與臉書共享用戶經期紀或欲懷孕的數據。房地產應用程式 realtor.com 也會向臉書發送用戶查看的建案資訊。蘋果公司 iOS 上的心率應用程式 Instant Heart Rate：HR Monitor 也會向臉書發送用戶心率紀錄。

這些應用程式使用的是臉書為開發者提供的軟體開發工具包 SDK，這個工具包可幫助開發人員將某些功能整合至應用程式當中，其中包含一個分析服務，幫助開發者了解用戶的使用趨勢。

Facebook 發言人表示：「在 iPhone 或 Android 設備上跨應用程式共享資訊是行動通訊廣告的工作方式，也是行業標準做法。我們要求開發者向用戶明確表明與我們共享的資訊，並禁止開發者向我們發送敏感數據。我們還採取措施來檢測和刪除不應與我們共享的數據。」

消息發布後，紐約州州長 Andrew Cuomo 在一份聲明中指示紐約州國務院和金融服務部調查有關臉書「侵犯消費者隱私」的事件。他表示：「紐約人有權知道他們的個人資訊是安全的，我們必須讓網路科技公司，無論他們有多大，負責維護法律和保護智慧手機用戶的資訊。」

據 4 月份報導，臉書曾要求收集用戶健康相關資訊，在當時，該公司要求大型美國醫院分享有關患者的匿名數據，不過臉書表示該計畫仍處於規劃階段。