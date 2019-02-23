分析師將英特爾評級調升 調降博通

晶片商英特爾 Intel (INTC-US) 周五 (22 日) 獲得了股票評級調升。同行的博通 Broadcom (AVGO-US) 股票遭降級。

摩根士丹利 Morgan Stanley 將英特爾股票評級從維持了 7 年的「中性」調升至「優於大盤」。它還將其目標價格從 55 美元上調至 64 美元。英特爾股價周五收盤上漲 2.10% 至 52.49 美元。

英特爾股價趨勢圖

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 在給客戶的一份報告中表示，英特爾的新任執行長是變革的催化劑。英特爾於 1 月 31 日任命財務長 Bob Swan 為執行長，他也同時擔任了 7 個月的臨時執行長。

Moore 認為，英特爾圍繞一個更具財務導向性的 CEO，「雖然一些投資人希望有更多技術背景的人，但我們認為近年來英特爾面臨的最大挑戰之一就是傾向於迷戀技術而不是金融」，隨著時間的推移，更佳的財務紀律將為英特爾帶來回報。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 將博通的評級從「優於大盤」下調至「中性」，但保持其目標價格 280 美元。周五收盤博通股價下跌 1.58% 至 276.50 美元。

博通股價趨勢圖

Ramsay 在給客戶的報告中表示，博通主要的市場在 2019 年上半年面臨嚴峻的宏觀經濟劣勢，因超過 50% 的無線業務與蘋果 (AAPL-US) 有所關聯，而蘋果的 iPhone 銷量下滑。

此外，該公司的有線和存儲部門也面臨著放緩的企業數據中心支出。Ramsay 指出，這些業務合計佔博通營收的 75% 左右。

對於看好的股票，Cowen 認爲超微 AMD (AMD-US) 和 Monolithic (MPWR-US) 都是優秀的股票選擇。同時，給予 Lattice 半導體 (LSCC-US) 一個「優於大盤」的評級。