能源盤後─美中貿易樂觀 市場預計年底供需平衡 油價達今年高水位

在市場預計今年底供需平衡、美中貿易戰緩和的願景下，原油價格周三 (20 日) 小漲，達到今年來的最高水平。

布蘭特原油期貨收高 0.58 美元，或 0.87% 至每桶 67.03 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.71 美元，或 1.26% 至每桶 57.16 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.45% 至每加侖 1.761 美元。

天然氣收低 0.020 美元，或 0.74% 至每一千立方英尺 2.677 美元。

市場對美中貿易談判的擔憂推動油價在早盤走低，但在周三出現進展跡象，並給予股市勢氣後逆轉。

美國總統川普表示，與中國的談判進展順利，並表示他願意將截止日期延長至 3 月 1 日以後。這也表示，從中國進口的價值 2000 億美元商品關稅從 10% 上調至 25% 的日期將延後。

芝加哥 Price Futures 分析師 Phil Flynn 表示，「我們正處於等待下一個新聞標題來推動上漲或下跌的市場」，認爲目前美中貿易談判是市場參與者最關注的問題之一。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

供應基本面

石油輸出國組織 OPEC 的減產奏效，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC+ 有履行去年年底的承諾，特別是沙烏地阿拉伯。據船舶追踪公司 Kpler 公布的數據顯示，沙國 2 月份原油出口量下降至 620 萬桶 / 日，較 1 月份低了 130 萬桶 / 日。同時，運往美國、印度、泰國、和韓國的出貨量也減少了。

四位代表周三表示，OPEC+ 監測委員會發現該集團遵守協議的比例為 83%。沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，他希望原油市場 4 月份左右能夠平衡，雖然美國對伊朗和委內瑞拉下了制裁，但供應應不會有缺口。

EIA 評估

美國 EIA 評估，頁岩油產量將在下個月達到創紀錄的 840 萬桶 / 日，這表明美國整體原油產量近期放緩的可能性不高。

法國巴黎銀行認爲，美國產量飆升將導致今年年底油價走低，布蘭特價格有望第四季平均下跌至 67 美元，WTI 有望平均價格達 61 美元。「由頁岩驅動的原油產量增長將越來越多地出口到國際市場，而預計全球經濟成長將放緩」。