不受OPEC+協議限制產量 委國總統未接受美國物資

美國國務卿龐培 Mike Pompeo 譴責了委内瑞拉的總統馬杜羅 Nicolas Maduro，因其試圖阻止人道主義援助進入國内，從而引發了暴力事件。Pompeo 表示，這位陷入困境的領導人的「日子已經屈指可數」。

美國總統川普政府去年開始對委内瑞拉實行制裁，而近期開始運送物資給其人民。委内瑞拉反對黨領袖 Juan Guaido 近日也進入了鄰國哥倫比亞。

Pompeo 於周日福斯新聞上提到，非常希望馬杜羅政權能夠理解，委內瑞拉人民已選擇了別的政權。同時，美國川普政府將繼續對馬杜羅施加壓力，而美國軍事干涉也不會有所保留。

Pompeo 在接受采訪時說道，「我們將做一些必須做的事情，以確保委內瑞拉人民的聲音、民主統治、以及委內瑞拉人民的未來更光明」。

Guaido 上個月已宣布自己為總統，認爲馬杜羅的連任是非法的。美國已開始支持 Guaido，並提供了大量的人道主義援助，包括食品、藥品、和衛生用品等。

石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。四位代表上周三表示，OPEC+ 監測委員會發現該集團遵守協議的比例為 83%。與此同時，免於此減產協議的兩個關鍵成員國，被美國制裁的委內瑞拉和伊朗，產量均下降。

Pompeo 譴責了委内瑞拉周六 (23 日) 爆發的暴力事件。當時馬杜羅的軍隊向試圖通過在哥倫比亞邊境的兩座被委内瑞拉封鎖國際橋樑運輸人道物資的反對黨派開火。同時，與巴西接壤的邊界也爆發了暴力衝突。

Pompeo 認爲，「那裡發生的事情是一場悲劇。昨天有五、六、或八人死亡，但過去幾周和幾個月已有數百人死於飢餓，數百萬人不得不逃離家園」。他説道，「美國將採取行動並追究那些反對委內瑞拉以和平方式恢復民主的責任」。