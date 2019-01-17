台開與百麗航運合作 規劃高速客輪5月往返花蓮

百麗航運今年將引進兩艘高速客輪新船，同時，百麗航運並規劃與台開 (2841-TW) 合作，今 (17) 日發表在 5 月規劃台灣東部的蘇澳往返花蓮航線，單程航行為 70 分鐘，建立台灣東部的藍色公路。

百麗航運的第一艘全新打造的高速客輪 - 雲豹將於今年 3 月中回到台灣，預計 回到台灣，預計 3 月開出從嘉義 布袋首航至澎湖馬公，而第二艘客輪在 5 月規劃開出台灣東部的蘇澳往返花蓮航線。

百麗航運是由經營國內最大散裝貨運龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 海董事長藍俊昇 所創立，除經營散裝船隊外也跨足客輪市場。於年從澳洲知名船廠 Austal 公司訂購 2 艘業界目前最新高速客輪 , 載客數多達 552 人，命名分別為 代表台灣 國寶雲豹及藍鵲。

百麗航運第一艘全新打造的高速客輪將於今年 3 月中回到台灣，預計將以往只從嘉義布袋港返澎湖的航班，北延伸至台中港及往南延伸至高雄至澎湖的航線 ，百麗航運也將規劃 5 月交的第二艘船 拓展台灣東部蘇澳 至花蓮往返航線，以便利民眾更多元的交通選擇 ，最終目標 - 建立台灣海岸線的安全快速的 藍色公路。

台開董事長邱復生指出，台開與百麗航運洽談開闢台灣東部的海上客輪航運已長達 3 年，也希望藉此一客輪航線的開航，建立東部的海上公路。

百麗航運董事長藍俊昇指出，希望未來開發台灣環島的海上 3 天 2 夜海上航程，透過此一旅遊航程，讓台灣民眾看到台灣海上之美。