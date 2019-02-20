〈遠傳法說〉市場激烈競爭影響 今年財測每股純益2.6元 寫下近19年來新低

遠傳電信 (4904-TW) 今 (20) 日召開法說會，並公布今年財測，全年營收目標為 846.58 億元，稅後純益為 84.67 億元，年減 9.8%，每股純益 2.6 元，創 2000 年來新低，市場解讀是低資費效應擴散，各家競爭態勢劇烈，衝擊遠傳財測表現，遠傳預期，今年將持續推動新經濟業務成長，盼能使營收占比由去年的 1 成、成長至 13-14%。

遠傳今日公布今年財測，全年營收目標為 846.58 億元，年減 2.3%，且因依據國際會計準則 IFRS 16，合併稅前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 預估為 288.52 億元，年增 8.1%；稅後純益為 84.67 億元，年減 9.8%，每股純益 2.6 元。

展望今年，遠傳表示，包含資訊與通信科技業務、物聯網、數位相關業務、行動商務、智慧家庭業務等新經濟業務方面，去年營收佔比約 10%，今年盼能成長至 13-14%。此外，遠傳企業用戶事業群提供包含物聯網應用等相關服務，也爭取到許多政府專案，有信心能開創藍海市場。

遠傳並強調，面對台灣競爭激烈的電信市場與價格挑戰，將著重在資費以外的服務，以增加營收成長動能，而未來 5G 商轉所提供的服務，盼能有更多機會提升公司營收表現。

在資本支出方面，遠傳去年全年預估為 85 億元，但實際支出為 71 億元。遠傳表示，今年資本支出將持續下降、預估為 80 億元，占營收比例約 8 至 9%。