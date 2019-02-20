〈遠傳法說〉擬配息3.75元 配息率達130%創新高

遠傳電信 (4904-TW) 今 (20) 日召開法說會，宣布去年盈餘將維持每股配發 3.75 元現金股利，為連續 8 年配息率逾 100%、達到 130%，並寫下配息率新猷。若以今日收盤價 71.6 元計算，殖利率約 5.2%。

遠傳今日宣布去年盈餘每股將配發 3.75 元現金股利，為連續 8 年配息率逾 100%、達到 130%，並寫下配息率新猷。雖然今年獲利表現寫下近年來新低，但遠傳仍維持高配息率，遠傳表示，主要是希望能維持過往穩定的股利政策。

遠傳去年第 4 季營收 222.89 億元，季增 5.8%，年減 1%，稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 為 58.5 億元，季減 14.9％，年減 5%；稅後純益 16.32 億元，季減 37.7%，年減 14%，財測達成率 65%，每股純益 0.5 元。

遠傳去年全年營收 866.35 億元，年減 6%，EBITDA 為 266.85 億元，年減 5%；稅後純益 93.81 億元，年減 14%，財測達成率 90%，每股純益 2.88 元。全年稅後純益為近 7 年來首度跌破百億元大關，也寫下近 7 年來新低。

遠傳表示，去年在新經濟業務成長亮眼，雲端應用業務年增率為 41%，資訊安全業務年增率則為 31%，且資通訊業務訂單成長更為可觀，總合約金額年增率高達 89%。在月租型客戶流失率方面，已顯著降低，客戶對網路的滿意度平均分數，相較去年持續提升。