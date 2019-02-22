〈美中貿易談判〉協議有譜？川普將會晤「習近平特使」劉鶴

根據《彭博社》報導，美國總統川普預計於美東時間週五 (22 日) 下午，會見以「習近平特使」身分，擔任貿易談判中方主談人的中國國務院副總理劉鶴。

今年 1 月，劉鶴曾率中方貿易團隊，赴華府進行磋商，當時，川普於會談結束後，在白宮接待劉鶴；本次劉鶴再度赴美談判，對於其使用「習近平特使」頭銜一事，外界解讀，劉鶴可能已獲得「特殊授權」。

美中兩國本週於華府，進行第 7 輪貿易磋商，2 月 19 日為副部長級會談，21 至 22 日，則為部長級會談；川普日前表示，貿易談判進展順利，原定 3 月 1 日的截止期限，並非「魔術之日」(magic date)，任何事都可能發生，似乎暗示他有意延長貿易戰休兵期。

上週，美中於北京進行貿易磋商，知情人士透露，當時雙方於會談中互換文本，致力擬訂書面綱要，某種程度上，已算是實質貿易磋商。

本次談判日前傳出新進展，據悉，雙方正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

消息來源指出，在農業議題方面，中國提議，每年將增購價值達 300 億美元的美國農產品。

知情人士說，中國提議增購的美國農產品，包括黃豆、小麥和玉米；此外，雙方官員也在討論，取消中國於 2017 年，對美國乾玉米酒糟實施的反傾銷和反補貼關稅。