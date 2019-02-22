高階平板LED成本偏高 法人估瑞儀去年Q4毛利率降至16.6%

受惠美系客戶平板產品持續放量，瑞儀 (6176) 去年第四季營收上衝到 180.78 億元，季增率 29.86%，高階平板電腦背光模組採用窄邊框設計，平均接單 ASP 較佳，帶動營收成長，相對 LED 成本也高，法人推估，毛利率降至 16.6%，稅後淨利 16.94 億元，單季每股盈餘約 3.64 元。截至去年第三季，瑞儀中小尺寸 (手機、平板) 背光模組產品營收比重 52%，IT(NB、Monitro)占 41%，TV 約 5%，其餘占了 2%；若再細分中小尺寸以平板為大宗，占了將近 4 成，IT 則是 NB 占了 3 成，7.9 吋 iPad mini 新機拉貨挹注，自去年 11 月以來，中小尺寸背光產品出貨量均突破 1 千萬片。



瑞儀第四季營收 180.79 億元，季增率 29.86%，年增率 22.39%，優於市場預估 150 億元水準，惟高階平板背光模組 LED 成本較高，毛利率由去年第三季 17.7%，預估降到 16.6%，法人預估，單季淨利持平 16.94 億元，每股盈餘 3.64 元，全年稅後淨利 49.49 億元，每股盈餘約 10 元。



今年第一季主要客戶手機舊款 LCD 機種需求仍佳，有助中小尺寸產品出貨表現，NB 進入庫存調整淡季，市場推估，單季營收落在 140 億元左右。