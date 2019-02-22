中壽去年獲利突破百億元 EPS 2.54元 連續六年每股賺逾2元

去年第四季國際金融動盪，外匯成本墊高，壽險陷入虧損苦戰，所幸前三季打下基礎，中壽 (2823) 去年獲利突破百億元，稅後純益為 101.8 億元，年增 1 成，每股稅後盈餘為 2.54 元，連續六年每股盈餘維持 2 元水準。中壽去年新契約保費收入 1,503.4 億元，累積全年總保費收入 3,018.3 億元，年成長 46%，美國進入升息循環，美元匯價走升，壽險公司均鎖定美元計價外幣保單為銷售重點，中壽公布去年前三季保單銷售結構，外幣保單 (躉繳)FYPE(等價初年度保費) 銷售比重由前年同期 5%，成長到 15%，係為成長幅度顯著保單產品。



截至去年第三季為止，中壽總投資資產 1.55 兆元，存款及短投 327 億元，比重 2.12%；國內債券 2127 億元、比重 13.6%；國內股票 1467 億元、比重 9.4%；擔保放款 12 億元、比重 0.1；保單貸款 317 億元、比重 2%；不動產 329 億元、比重 2.1%；外幣存款 255 億元、比重 1.7%；國外債券 1.02 兆、比重 66%；國外股票 459 億元、比重 3%，投資報酬率 3.78%。



轉投資建信人壽營業據點數約有 22 家省級分公司，183 家分支機構，並可運用建行 1 萬 503 個銀行保險通路，截至去年前三季總資產約 1310 億元人民幣，保費收入 384 億元人民幣，獲利 4.87 億元人民幣。