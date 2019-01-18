中壽打造數位化業務團隊 開發大數據選才「i-Agent」系統

中壽 (2823) 打造數位化業務團隊，開發全新「i-Agent」系統，讓業務部隊以數位化整合客戶管理、活動量及行事曆，不僅不會被金融科技 (FinTech) 浪潮淹沒，藉由數位科技的加持有溫度的服務，帶來更好的客戶體驗。科技為壽險金融業帶來了創新思維，中壽指出，壽險業在人才招募上，若沒能給予適才適所的培訓，新人花更多時間摸索適應，因此，公司的數據科學家團隊特別開發出專屬的大數據選才模型，分析歸納出 16 種性格，了解受測者個人特質上的優點與盲點，讓主管能夠精準掌握新人的先天個人特質優勢，增加業務人員定著率。



中壽所開發「i-Agent」系統，具備數位化、行動化、客戶管理、活動量紀錄及行事曆提醒等特色功能，讓業務部隊跨平台透過手機、平板、桌機及筆記型電腦等數位工具，行銷推廣、服務客戶時如虎添翼。



中壽表示，數位化不僅是工具，亦是業務競爭力所在，透過大數據統計結合人身生命週期，提供保單健檢服務，讓業務員接觸到客戶時，可清楚地看到風險，預先做好保障規劃。