能源盤後─美中貿易談判樂觀 供應面穩健 油價持平WTI小漲

由於沙烏地阿拉伯及其他生產商的減產，以及市場對中美貿易談判的持續樂觀態度，美國油價周二 (19 日) 升至 3 個月高水位，而布蘭特以小跌 0.06%，大約持平。

布蘭特原油期貨收低 0.04 美元，或 0.06% 至每桶 66.46 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.45 美元，或 0.80% 至每桶 56.43 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.05% 至每加侖 1.737 美元。

天然氣收高 0.034 美元，或 1.28% 至每一千立方英尺 2.60 美元。

由於投資人關注本周從北京回到華盛頓的另一輪美中貿易談判，美國股市周二在大部分交易期間都有所上漲。這些漲幅似乎創造了廣泛的市場風險偏好，也推動了油價走高。

諮詢公司 Global Risk Management 分析師 Michael Poulsen 認爲，油價可能繼續從股票市場上看待美中貿易問題，「從短期來看，它是宏觀驅動，也與股市的發展密切相關」。

供應基本面

石油輸出國組織 OPEC 的減產奏效，OPEC 及盟國 OPEC+ 的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。

本周也證實 OPEC+ 有履行去年年底的承諾，特別是沙烏地阿拉伯，其石油部長表示將在 3 月份再次減產 50 萬桶 / 日，有望將產量下降至 980 萬桶 / 日。

據船舶追踪公司 Kpler 公布的數據顯示，沙國 2 月份原油出口量下降至 620 萬桶 / 日，較 1 月份低了 130 萬桶 / 日。同時，運往美國、印度、泰國、和韓國的出貨量也減少了。Kpler 表示，沙國的 2 月份煉油廠吞吐量也一直在增加，原油產品的出口量已經飆升至 156 萬桶 / 日，比上月增加了 19 萬桶。

OPEC 上周數據顯示，原油產量 1 月份下滑近 80 萬桶 / 日，至平均 3081 萬桶 / 日。

特斯拉 35000 美元 Model 3 無望？

據了解，電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 已將其 35000 美元基本款的 Model 3 車款從官網上剔除。這使外界猜疑是否特斯拉不將推出這款車型。