經濟數據不佳 道瓊大跌逾百點 台股ADR走跌

經濟數據不佳消弭美中貿易樂觀情緒，美股週四 (21 日) 開盤走低，標普醫療保健和公用事業領跌，台股 ADR 全面走低。

台北時間週四 (21 日) 下午 11 點許，美股四大指數早盤表現：

美股道瓊指數下跌 106.42 點，或 0.41%，暫報 25848.02 點。

標普指數下跌 13.14 點，或 0.47%，暫報 2771.56 點。

那斯達克指數下跌 55.60 點，或 0.74%，暫報 7433.47 點。

費城半導體指數下跌 9.33 點，或 0.69%，暫報 1350.95 點。

聯準會 (Fed) 公布 1 月份會議紀要明顯對升息態度轉「鴿」，並提出今年將停止縮表的選項。隨著週四多項新數據公布顯示經濟可能開始放緩，也提供聯準會繼續「暫停升息」的理由。

美國商務部公布的美國 12 月耐用品訂單增長 1.2%，低於預期 1.6%，費城 Fed 公布 2 月製造業指數大幅下降至 - 4.1，降至 2016 年 5 月以來最低，皆顯示經濟衰退風險正在提升。

IHS Markit 表示，美國製造業採購經理人指數 (PMI) 從上月的 54.9 降至 2 月的 53.7，為 17 個月以來的最低點。

IHS Markit 在最新調查報告中提到：「受訪者表示客戶需求疲軟、部分與製造業供應鏈的不確定性，以及對全球貿易前景的擔憂有關。」

紐約 SlateStone Wealth LLC 首席投資策略師兼高級投資組合經理 Robert Pavlik 說：「費城 Fed 製造業指數和耐用品數據不穩定，表明經濟正在放緩，總體而言，它表明經濟不像 2018 年夏天那麼強勁。」

美國和中國似乎正接近結束貿易戰。(圖：AFP)

美國和中國似乎正接近結束貿易戰，本週四 (21 日) 登場的部長級貿易談判，迄今取得了最重大的進展。

外媒報導，美中貿易談判代表，正針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智慧財產權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示：「市場在等待 (與中國) 達成實質協議的過程中緩慢升溫，若沒有達成協議，這將令人失望。」

個股早盤表現

新秀籃球明星錫安威廉姆森 (Zion Lateef Williamson) 在一場比賽中因穿 Nike 運動鞋分裂而場上受傷，Nike (NKE-US) 早盤股價下挫 1.4%。

台股 ADR 開盤走低。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.29%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.54%。

蘋果 (AAPL-US) 開盤下跌 0.51%、特斯拉 (TSLA-US) 則下跌 0.7%。

中概股阿里巴巴 (BABA-US) 揚升 0.04%、AMD (AMD-US) 上漲 0.5%、英特爾 (INTC-US) 上漲 0.3%。