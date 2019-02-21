凌巨去年Q4營收季減近2成 資產減損1.74億元 單季轉虧壓力增

凌巨 (8105) 按照國際會計準則公報第 36 號規定，去年第四季認列資產減損 1.74 億元，對於每股盈餘影響數約 0.39 元，以去年前三季單季每股盈餘 0.03 元、0.17 元、0.18 元獲利表現來看，此筆資產減損，加重凌巨單季轉虧的壓力，減輕今年折舊費用負擔。工控、POS、印表機等相關中小尺寸產品占凌巨營收比重約 50%，車載面板比重約 30%，其餘則為數位相機、代工等消費性產品，比重約 2 成，其前三季合併營收 77.67 億元，毛利率約 12.8%，稅後淨利為 1.69 億元，每股盈餘為 0.38 元，第四季營收為 21.1 億元，季減約 19.79%，營業規模縮減、資產減損雙重壓力，不利凌巨第四季營運表現。



日前凌巨董事會決定凌達光電科技 (KGP)，把 KGP100% 持股予昆山嘉航資產管理公司，交易金額暫定 4.1 億元人民幣，預計今年第二季完成相關交易，截至最近年度 KGP 淨值約 2.34 億人民幣，法人推估，處分收益約 6 億元，挹注每股盈餘 1.3 元。



凌巨面板後段模組包括台灣頭份廠，產能以車載為主，月產能 20 萬片；大陸昆山和霖光電高科 (KGO) 以及 KGP，日前 KGO、KGP 進行產能整合，產能以工控、消費等產品為主，月產能約 210 萬片、大陸深圳旭茂光電 (SGO) 則以車載、工控為主，月產能約 200 萬片。