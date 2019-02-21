百貨新兵報到 京站Q2送件申請上市 今年斥5000萬元投資擴充規模

百貨業者京站 (2942-TW) 今 (21) 日宣布，由於今年適逢京站時尚廣場成立 10 周年，3 月起將進行開幕以來最大規模春季春季改裝，京站總經理柯愫吟表示，今年光是投入實體賣場整理和網路環境投資達 5000 萬元，但在零售業激烈競爭下，強化基礎競爭力是必要的，第 4 季將有新店美河市商場據點投入經營，增添成長新動能；至於 IPO 時程上，預計第 2 季送件申請上市。

京站 3 月春季改裝品牌更新多達百家，有 30 家以上的新櫃位，改裝面積達千坪，部分是全台獨家或北市西區獨家，例如網羅全台 18 家知名品牌女鞋，其中有 2 家是西區獨家包括 Lins、RANDA；而為吸引更多年輕客群，也增加千款高 CP 值的飾品。

另外，占營收比重逾 30% 的餐飲，是本次改裝面積最大的業種，重點放在美食街和客席區，主打「一日餐桌」提案。

柯愫吟指出，館內消費主力為 30-35 歲客群，但去年 29 歲以下的年輕客也明顯成長，買氣較旺的業種是化妝品、運動休閒和日系潮流服飾，與其他百貨業者較為不同。

除了本館的大改裝，京站在小碧潭美河市的商場經營也將成為業績成長新動能，京站預計共投入約 20 億元的資金全力打造為「新店地區優質生活首選賣場」，已確定將導入 10 家主題餐廳、有機超市和優質咖啡品牌等。

柯愫吟也透露，預計第二季就會送件申請上市。