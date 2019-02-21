【亞洲投顧】光學持續攻擊，早就分享啦

◆盤勢分析

今天大盤量縮整理，多方持續控盤，現在不要跌破支撐 10055 點都是多方格局，多方目標缺口 10428 點，持續偏多操作，持續佈局新主力股；過年期間，親帶會員波段多單大賺 + 35 萬元，之後還是建議大家拉回偏多操作，結算日波段多單大獲利 + 54.5 萬元，簡單佈局簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每檔都有大波段漲幅，有買有獲利；今天輪到光學族群全面攻擊，龍哥早就請大家注意佈局，根本不用天天換股或操作，大家到底有沒有獲利呢？現在資金輪動快速，還是注意低位階轉強又有籌碼的族群，不要追高，拉回再佈局，被動元件，整流二極體以及 PCB 銅箔基板和蘋概股，龍哥還要佈局新主力股還要獲利，快點跟上。

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；自動下單，順著趨勢操作，享受獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有，6269 台郡，3034 聯詠，2474 可成，6176 瑞儀，6173 信昌電，3026 禾伸堂，2308 台達電，3105 穩懋，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6274 台燿，6213 聯茂，6290 良維，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光，3059 華晶科，2481 強茂，5425 台半。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10055 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9908 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估