〈美中貿易談判〉美中貿易談判內容 傳包括取消對美國乾玉米酒糟「雙反」關稅

據知情人士透露，作為本週美中貿易協商的一部分，雙方官員正計劃討論取消中國在 2017 年實施的對美乾玉米酒糟課以反傾銷和反補貼關稅。

乾玉米酒糟是玉米乙醇生產過程中的副產品，主要用於動物飼料。

據了解，美中貿易協商代表團正在制定多項諒解備忘錄，目前市場預期是，此前已同意恢復進口美國黃豆的中國，將會持續增加對美國農產品進口，而「大量玉米」將成為中國採購清單上的下一項。

中國對美徵收乾玉米酒糟關稅是始於 2017 年 1 月，徵收細則為對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收最高 53.7% 的反傾銷稅，以及最高 12% 的反補貼稅，徵稅期限為五年。

中國商務部當時表示，進口美國乾玉米酒糟給中國國內產業造成了「實質損害」，而美國穀物協會則回應稱，這是中國政府限制購買美國飼料穀物和乙醇的一系列措施中的最新一項。

今年 1 月份，知情人士指出，美中貿易談判還討論了重啟美國對中國的乙醇出口，知情人士指出，美國要求中國將進口速度恢復至與貿易戰前之水準。

一位獲悉討論情況的人士透露，目前尚不清楚能夠美中雙方能夠多快達成協議，但在本週磋商期間，預計不會有任何突破；而本週早些時候，美國農業部副部長 Steve Censky 稱談判正在「加快」並稱富有成效。