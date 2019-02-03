〈豬年產業景氣展望〉海運看法分歧 散裝較貨櫃航商樂觀 關鍵點仍在貿易戰

近來美中貿易戰議題稍稍緩和，首當其衝的貨櫃海運業者也略鬆口氣，加上今年起環保法規將越來越嚴格，業者多認為船舶供過於求的狀況，勢將明顯改善，不過，海運展望還是需分成兩區塊，散裝業因需求相對不受貿易戰衝擊，表現相對強勢，貨櫃航商雖供過於求壓力漸散，加上油價處低檔有助獲利面，但貿易戰仍是最大變數。

IMO 壓艙水公約預計今年 9 月上路，由於壓艙水系統安裝速度快，且已降價至每台約 40-60 萬美元，法人估對航運市場影響較小。

較有影響的則是，IMO 低硫油新制預計在 2020 年 1 月 1 日上路，強制船舶用燃料含硫量由原先 3.5% 降至 0.5%，業者若選擇加裝脫硫器，至少需耗時 1 個月，且加裝每台脫硫器高達 200 萬美元，因此，業者可能多數選擇直接使用低硫油。

不過，低硫油香較原先使用高硫油價差高達每噸 300 美元，屆時，業者可能以降低航速來節省燃料成本，此將有助散裝航運減少供給，甚至有利運價提升。

散裝航商慧洋指出，去年已擺脫過去兩年散裝航運的營運谷底，換約後平均租金漲幅近 20%，對今年看法持續穩健樂觀，將有 57 艘船進行換約，預期換約漲幅可達約 15%，此外還有 4 艘新船將交付，分別為 2 艘 Supramax、2 艘 Handy 新船，有助增添營運成長。

在國際船舶環保法規日益嚴格下，慧洋也指出，(1) 未來船舶皆需加裝壓艙水處理系統才能進港，以及 (2) 最快 2020 年將實施的限硫令規定船舶需全面使用低硫油或是加裝脫硫器，再加上 (3) 新造船訂單少，供給面持續改善可期。

貨櫃海運方面，法人認為，近期協議中美貿易戰暫歇，短期對亞洲跨太平洋線的運量需求不致於惡化，但供過於求仍不得大意，同時，也須留意淡季的拉貨潮已拉高比較基期，下半年成長率可能低於去年同期。

陽明說明，今年供需情況可望較去年平衡，供給成長率估為 4%、需求成長率 4%，特別是 2020 年低硫油規定將上路，將使供給成長率降至 3.5%，市況可望平穩，不過，貿易戰的不確定因素，仍有待觀察。

法人認為，本季搶運潮過去，加上淡季效應，即便油價回檔，航商第 1 季獲利仍面臨考驗。

此外，可看到長榮 (2603-TW) 和陽明兩大業者近來均積極擴大在新興市場布局，陽明已向台船 (2208-TW) 訂購 10 艘 2800 TEU 的小型貨櫃船，用以將東南亞的貨載運送到台灣、香港和新加坡等轉口港。

而長榮自去年下半年起，已陸續於祕魯、智利和墨西哥設立自有船務代理公司，並於今年 1 月成立長榮哥倫比亞公司，負責當地的貨物承攬、船舶及港埠碼頭等船務代理業務，力拚進一步深耕拉丁美洲西岸市場，同時分散營運風險。

長榮近期股價走勢圖。

陽明近期股價走勢圖。