長榮海運強化拉丁美洲營運布局 1月成立長榮哥倫比亞公司

著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，長榮海運 (2603) 持續進行營運布局，在主要航運據點成立自有船務代理公司，強化區域性作業效能，並積極掌握市場脈動，優化航運網路，提升營運競爭力。長榮海運自 2018 下半年起已陸續於祕魯、智利及墨西哥設立自有船務代理公司，並於今年 1 月成立長榮哥倫比亞公司，負責當地的貨物承攬、船舶及港埠碼頭等船務代理業務，進一步深耕拉丁美洲西岸市場。



在航線配置方面，長榮除原本投船營運的二組遠東 - 南美西岸航線，更透過同業合作的模式，再提供二組換艙航線，不但將每週的定期航班服務倍增為四班，更藉此擴大直靠港的覆蓋率，增加釜山、青島、廈門、墨西哥的恩塞納達 (Ensenada) 以及智利的利爾昆 (Lirquen) 五個港口，打造更便捷的航運網路。



拉丁美洲天然資源豐富，但多數民生用品有賴進口，經濟型態上與製造業發達的遠東地區互補，帶動雙邊貿易需求。尤其智利南北長達 4,300 多公里，氣候型態差異大，擁有全球最長的海岸線，長榮配合客戶需求，進行航線改造，大幅縮短智利出口至遠東的運送時間，協助當地的生鮮出口業者掌握商機。