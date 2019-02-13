春節檔期銷量倍增 創業家1月營收創同期新高

受惠於新年旺季強勁買氣，創業家 (8477) 以波段式年貨促購節慶活動搶攻開春商機，帶動 1 月份營收創同期新高，營收達 5.06 億元，較去年同期呈現兩位數的成長幅度，為第一季整體運營增添熱度。創業家總經理廖家欣表示：「今年 1 月份零售業出現黃金交叉點，凸顯線上零售在重點節慶大檔的成長動能已優於實體零售的趨勢。創業家今年將持續透過多方策略結盟擴大團購生態系、搶攻市佔率，並開拓全新的消費場域，1 月份首度結盟中華電信 Hami Point 擴大點數經濟，以策略性布局啟動多元點數生活圈的建構，為整體運營再添新契機。」



創業家表示，今年 1 月旗下生活市集、好吃市集推出年菜預購專區，帶動年菜商品 1 月整體銷量較去年同期大幅成長超過 100%，第二波「狂 Buy 年貨節」集結千項春節下殺爆品，搭配金物流消費回饋，挹注今年春節檔期整體銷量達去年的 1.1 倍，其中「零食甜點」躍升過年最熱銷品類，熱賣冠軍的瓜子商品更最高單週銷售超過 15000 包；松果購物亦透過線上年貨大街多波布局帶動年節商品銷量倍增，再加上年前進入居家換裝除舊布新旺季，雙雙挹注金豬年首月交易額 YOY 成長近 130%，再創開站至今單月新里程碑。



松果購物總經理吳佩雯則提到：「松果購物 2019 年將以交易額的成長規模化及展現商業模式的獲利本質放大為雙核心，整體交易額成長力度也將持續以 3 位數的高度躍進為目標值，而我們也已於 1 月份完成 A 輪融資，獲得 1.5 億的資金挹注，將加速整體品牌、廣告、社群及 AI 策略發展，為推進 2020 年 IPO 之目標再往前邁進一步。」



進入 2 月份，創業家旗下生活市集與松果購物看準年後首波買氣，雙雙以大宗民生用品打頭陣；松果購物持續優化行動端發展，帶動假期買氣延燒，並提前搶佔開學商機及推出松果超市抗漲專區，更首度攜手邦尼熊推公益版衛生紙獻愛，為 2 月份再添成長動能。